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Voditeljka Biljana Obradović, koju publika i danas pamti kao čuvenu "Bilju iz Sitija“, godinama je prisutna na javnoj sceni, a sada je bez zadrške progovorila o svom privatnom životu, ljubavnim odnosima, ali i ženama poznatih fudbalera.

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Foto: FK Partizan

Biljana, koja je tokom dugogodišnje karijere imala priliku da sarađuje i putuje sa brojnim sportistima, otkrila je šta zapravo misli o životu njihovih supruga, koji mnogima na prvi pogled deluje kao bajka.

Međutim, voditeljka smatra da se iza glamura, luksuza i fotografija sa društvenih mreža često krije potpuno drugačija realnost, te je istakla da biti žena fudbalera nije nimalo jednostavno, posebno kada nije reč o sportistima koji zarađuju milione.

 "Biti žena fudbalera nije sladak život"

Biljana Obradović Foto: Kurir Televizija, FK Partizan, Printscreen/Instagram

- Kod nas se biti žena fudbalera pežorativno posmatra, iz razloga što mnogo toga različitog možemo da vidimo na društvenim mrežama. Ikardijeva bivša žena je zaista primer kako ne treba. Fudbaleri u nižim ligama su dečaci koji se odvajaju od roditelja i njima je lakše da se ožene mladi kako bi imali porodicu. Te dame često ostanu same i nije to sladak život, pogotovo kada nemate milione. One moraju da kuvaju, a u mnogo slučajeva i da peru njihovu opremu. Biti domaćica je najteži posao, srediti i muža i decu i ceo dan biti u kući - ispričala je za 24sedam Biljana.

Nakon što je iznela svoje mišljenje o suprugama fudbalera, voditeljka se osvrnula i na sopstveni emotivni život. Na pitanje da li je upravo zbog takvog pogleda na brak odlučila da se ne ostvari u ulozi domaćice, Biljana je iznenadila iskrenim priznanjem.

Otkrila je da je iza sebe imala nekoliko ozbiljnih ljubavnih odnosa, kao i da je više puta živela sa partnerima, zbog čega smatra da veoma dobro zna koliko zajednički život može biti zahtevan.

"Može se slobodno reći da sam nekoliko puta bila u braku"

Biljana Obradović nekad i sad Foto: Printskrin/jutjub, Vlada Sporčić

- Može se slobodno reći da sam nekoliko puta bila u braku. Imala sam tri ozbiljne veze i nekoliko puta sam živela sa momcima. Živela sam u vanbračnoj zajednici i, kada živiš sa nekim, to je skroz drugačije od trenutka kada ste se upoznali. Ljubav i zaljubljenost je godinu dana, onda dođu deca, pa se plače i na braku treba ozbiljno da se radi. Mnogo je lakše rasturiti vezu nego izaći iz braka, to bi bilo zaista neozbiljno - poručila je voditeljka.

Biljana je tako jasno stavila do znanja da brak ne posmatra kroz prizmu idealizovane ljubavne priče, već kao ozbiljnu zajednicu koja zahteva trud, posvećenost i svakodnevne kompromise. Kako je istakla, u njenom okruženju nema pritisaka niti komentara zbog toga što se nije udala.

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