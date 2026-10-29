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Poznati kompozitor Rade Vučković, koji je tokom višedecenijske karijere stvorio brojne hitove domaće estrade, pažnju javnosti privlačio je ne samo svojim profesionalnim uspesima već i burnim ljubavnim životom. Iako ga mnogi pamte po braku sa pevačicom Gocom Božinovskom, sa kojom je dobio ćerku Jelenu Vučković, malo ko zna da kompozitor ima još dvoje dece, i to sa dve različite žene.

Foto: Kurir TV

Naime, Rade je otac troje naslednika, dvojice sinova i ćerke, a detalje o svom privatnom životu godinama je vešto čuvao daleko od očiju javnosti. Ipak, sada je odlučio da otvoreno progovori o porodici, ljubavnim brodolomima i životnim odlukama koje su obeležile njegovu mladost.

Kako je otkrio, od sve troje dece jedino je Jelena krenula njegovim stopama i nasledila ljubav prema muzici, dok su njegovi sinovi izabrali drugačije životne puteve. Kompozitor nije krio ni koliko je ponosan na svoje naslednike, ali i na činjenicu da se ostvario u ulozi dede. Posebno je zanimljivo to što je najmlađeg sina dobio tek u 50. godini, dok njegov najstariji naslednik danas ima 50 godina i živi u inostranstvu.

"Najstariji sin ima 50 godina"

1/5 Vidi galeriju Čuveni umetnik razume osećanja svoje ćerke Foto: Screenshot, Nenad Kostić, Printscreen/Happy, Nenad Kostić

"Svoju mladost sam veoma burno proživeo, to je velika priča, bilo je dosta brodoloma. Iz tri veze imam troje dece. Moja Jelena Vučković isto peva, nju sam dobio sa Gocom Božinovskom. Najstariji sin, Aleksandar, živi u Kembridžu, ima pedeset godina, a najmlađeg, Vuka, dobio sam kada sam imao 50 godina. Vuk ima dvoje dece i živi u Beogradu.", otkrio je on nedavno u jednom intervjuu.

Pevačica Jelena Vučković pored dva brata sa očeve strane, sa majčine strane ima brata Mirka i sestru Zoranu, koje je pevačica dobila u braku sa Zoranom Šijanom.

"Sa Mirkom i Zoranom sam odrasla"

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

O odnosu sa bratom i sestrom sa majčine strane, svojevremeno je ovako govorila:

- Moram da budem iskrena, Mirko, Zorana i ja smo odrasli zajedno. Ja sam starija sestra od osam godina i pratila sam sve njihove korake, sve sam prošla sa majkom. I Mirka i Zoranu sam kupala bukvalno, to se voli najviše na svetu - rekla je ona i dodala da je izuzetno ponosna na bratovljevu porodicu:

- Imam divnu snajku. Njih dvoje se bore zajedno, sve rade zajedno. Imaju dva divna dečaka i stvarno sam ponosna tetka. Mi smo dosta vezani, nema to kod nas polubrat, svi smo mi rođeni. To kod nas u kući nema. Mi smo prava porodica i uz mene su bili kad mi je bilo najteže.