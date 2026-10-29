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Lea Kiš više od 30 godina u skladnom je braku sa kolegom Momčilom Jokićem sa kojim je dobila ćerku.

Momčilo, koji je po profesiji sportski novinar, književnik i danas profesor na privatnom fakultetu u Beogradu, važi za pravog intelektualca.

Sudbina

Njihov susret bio je sudbinski. Naime, Lea i Momčilo upoznali su se u liftu, u zgradi "Politike", a venčali su se nakon samo nedelju dana poznanstva.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea za "Hello".

lea kiš sa mužem Foto: Zorana Jeftić, Dragana Udovičić, Printscreen

"Previše je pedantan"

- S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto. Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana.

Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

Sara se tajno udala za pilota

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš tajno se udala za pilota, a tek je kasnije objavila na društvenim mrežama slike sa glamuroznog venčanja.

- Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo (tradicija se izgleda nastavlja jer se i Lea udala za mog tatu posle 7 dana).. U skladu sa tim nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo svu njihovu podršku -  rekla je nakon venčanja Sara.

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Lea Kiš u mladosti Izvor: Instagram/leakisjokic