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Starleta Stanija Dobrojević danas uživa u luksuzu i važi za jednu od najpoznatijih rijaliti učesnica, ali malo ko zna kroz kakvu je životnu golgotu prošla tokom detinjstva. Njenu porodicu zadesila je velika tragedija kada su tokom rata ostali bez oca, porodičnog doma i gotovo svega što su godinama sticali.

Foto: Instagram/slavicadobrojevic

Iza njenog osmeha i samouverenog nastupa pred kamerama krije se bolna prošlost, o kojoj je Stanija više puta govorila. Njena majka Slavica Dobrojević svojevremeno je otvorila dušu i otkrila kako je izgledala borba za opstanak nakon što je ostala sama sa dvoje male dece, bez krova nad glavom i sigurnih primanja.

"Deca su mi bila željna slatkiša i igračaka"

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Slavica je priznala da joj je najteže bilo da gleda svoju decu kako odrastaju u nemaštini, dok ona nije imala mogućnosti da im obezbedi ni najosnovnije stvari koje druga deca imaju.

- Kada imaš lep i normalan život, a u jednom danu izgubiš sve, naravno da je mnogo teško, doživiš šok i ne znaš šta te je snašlo, usplašiš se života i u tom trenutku nema nikoga da ti pomogne. Moja jedina misao tada je bila kako spasti moju decu, i ništa materijalno u tom trenutku ti nije važno. Bio je to poduži period u pravoj nemaštini, bilo je trenutaka kada su mi deca bila željna slatkiša, igračaka i svega onoga što prati jedno detinjstvo, a nisam imala nikakvu mogućnost da im to pružim - počinje potresnu ispovest Slavica Dobrojević.

Porodica se godinama selila iz mesta u mesto, a Stanija je zbog teških životnih okolnosti bila primorana da neprestano menja škole i prilagođava se novim sredinama. Njena majka otkrila je koliko je takvo odrastanje ostavilo traga na nju.

- Svaki stres ostavlja manje ili veće posledice, a možete da zamislite kada vam se život promeni iz korena i kada samo u toku osnovne škole promenite devet osnovnih škola, gradova i svaki put upoznavanje sa novom sredinom, učiteljima i decom i konstantna borba za svoje mesto, želja da dokažete da ste dobar đak i da steknete prijatelje, kao i da se uklopite i budete prihvaćeni - priča nam Slavica kako je Stanija podnosila najteže trenutke u životu.

"Ostala sam sama sa dvoje dece, bez krova nad glavom"

1/8 Vidi galeriju Stanija i Slavica Dobrojević Foto: Marko Karović

Uprkos svim nedaćama, Slavica nije odustajala od borbe da svojoj deci obezbedi bolju budućnost. Jedan period proveli su u kolektivnom smeštaju, a pomoć rodbine kasnije im je omogućila da ponovo stanu na noge.

- Meni kao ženi koja je ostala bez ičega, sama sa dvoje dece, bez krova nad glavom, bez ikakvih primanja, bilo je jako teško. Završili smo u kolektivnom smeštaju, sa svim tim ljudima koji su doživeli istu sudbinu, ali kada smo posle nekoliko godina našli mogućnost da se vidimo sa familijom (Stanijinim tetkama), tada je život krenuo u nekom pozitivnijem pravcu. One su mi tada pružile veliku podršku da iškolujem decu i da oni danas budu uspešni ljudi. Moj sin je veterinar, a Stanija diplomirani ekonomista. Moja najveća satisfakcija u životu je što sam uspela da svoju decu izvedem na pravi put i što oni to danas jako poštuju i cene i što oni sada mene čuvaju, paze i brinu za mene - kaže nam Slavica.

"Dve godine nismo znali da li je moj otac živ"

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

O najtežem periodu svog života govorila je i sama Stanija tokom učešća u rijalitiju „Zadruga“. Tada je pred ostalim učesnicima iznela potresne detalje o gubitku oca i neizvesnosti u kojoj je njena porodica živela čak dve godine.

- Ja sam rođena u Hrvatskoj, 1995. sam u ratu izgubila oca. Posle toga sam otišla u Banjaluku, menjali smo dosta mesta. Ruma je bila 13. mesto gde smo se naselili. Dve godine nismo znali šta je sa mojim ocem, da li je živ ili nije. Moj teča je bio zarobljen u Splitu. Tetka je pokušavala da sazna, pošto su njih dvojica bili zajedno. Dolazili su razni ljudi sa pričom da se utopio, da je našao ženu i decu. Posle dve godine smo dobili informaciju sa dokazima da je ubijen - ispričala je starleta i šokirala učesnike.

Iako je danas poznata po glamuroznom načinu života, Stanija nikada nije krila koliko su je tragedija iz detinjstva i majčina požrtvovanost oblikovale. Slavica, sa druge strane, kao najveći životni uspeh ističe upravo to što je, uprkos nemaštini i brojnim preprekama, uspela da odgaji i školuje oboje dece.