Slušaj vest

Nekada su važili za jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča godinama je privlačila ogromnu pažnju. Modna kreatorka Melina Galić poznatija kao Džinović i legendarni pevač Haris Džinović zajedno su proveli više od dve decenije, dobili dvoje dece i izgradili život koji je mnogima delovao kao prava bajka. Ipak, iza slike porodične idile usledio je buran rastanak, a javnost su preplavile priče o narušenim odnosima, razočaranju i navodnom neverstvu.

Ljubav koja je počela daleko od očiju javnosti

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Melina i Haris upoznali su se početkom dvehiljaditih godina, kada je ona bila veoma mlada, dok je pevač već imao izgrađenu muzičku karijeru. Uprkos velikoj razlici u godinama, među njima se rodila ljubav koja je prerasla u dugogodišnju zajednicu.

Tokom zajedničkog života dobili su ćerku Đinu i sina Kana, a Melina je vremenom izgradila i sopstveno ime u svetu mode. Njene kreacije nosile su brojne poznate dame, dok je ona postajala sve prisutnija na društvenoj sceni.

Venčanje posle dugogodišnje ljubavi

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Nakon više od decenije zajedničkog života, Melina i Haris odlučili su da svoju vezu ozvaniče brakom. Njihovo venčanje 2014. godine predstavljalo je jedan od zapaženijih događaja na estradi.

Porodica Džinović godinama je bila sinonim za luksuzan život, raskošne proslave i glamurozna okupljanja. Ipak, ono što je spolja izgledalo kao skladan brak, kasnije je postalo predmet brojnih spekulacija.

Razvod koji je uzdrmao estradu

1/6 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Drgan Kadić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Vest da se Melina i Haris razvode odjeknula je početkom 2024. godine. Posle više od dve decenije zajedničkog života, njihova ljubavna priča došla je do kraja.

Haris je nakon rastanka u javnim istupima govorio o razočaranju i problemima u braku, dok je Melina uglavnom izbegavala detaljno komentarisanje privatnog života.

Njihov razvod ubrzo je postao jedna od najpraćenijih tema domaćih medija, a posebnu pažnju privukli su pevačevi komentari o bivšoj supruzi.

Priče o neverstvu bacile senku na nekadašnju ljubav

1/5 Vidi galeriju Muzička institucija Foto: Damir Dervisagić, Miloš Nadaždin

Posebnu buru izazvale su spekulacije o navodnoj prevari, koje su se pojavile nakon što je javnost saznala da se poznati par rastaje.

Haris je u više intervjua govorio o tome da je primetio kako se njihov odnos menja, kao i da se supruga, prema njegovom viđenju, sve više udaljavala od porodičnog života.

Pevač je priznao da dugo nije sumnjao u njenu vernost, ali je istovremeno naglasio da su se poslednjih godina zajedničkog života među njima izgubile bliskost i prisnost.

Ipak, važno je istaći da navodi o Melininom neverstvu nisu javno potvrđeni kao činjenica, niti je ona detaljno iznela svoju verziju tih tvrdnji

Od porodične vile do policijske intervencije

1/8 Vidi galeriju FRKA OKO RAZVODA! Melina i Haris se posvađali oko kuće na Senjaku, on hoće da je proda za 3.000.000 €, ona ima OVE planove za vilu Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Kurir

Njihov rastanak nije prošao bez dodatnih neprijatnosti. U martu 2024. godine mediji su izvestili o incidentu u nekadašnjem zajedničkom domu na Senjaku, nakon kojeg je intervenisala policija.

Haris je javno govorio o okolnostima tog događaja, dok su mediji preneli i Melinine navode o problemima u njihovom odnosu. Nekadašnja porodična oaza tako je dospela u centar medijske pažnje zbog sukoba bivših supružnika.

Novi život posle Harisa

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

Nakon razvoda, Melina je nastavila život daleko od nekadašnje porodične svakodnevice. Od žene koja je godinama bila prepoznatljiva i kao supruga jednog od najpoznatijih pevača u regionu, postala je jedna od glavnih tema domaće estrade upravo zbog burnog završetka njihove ljubavne priče.

Dok je Haris o razvodu govorio otvoreno, Melina je uglavnom birala ćutanje, ostavljajući javnosti prostor za nagađanja.

Njena životna priča, od mlade devojke koja se zaljubila u poznatog pevača, preko majčinstva, modne karijere i luksuznog života, pa sve do razvoda praćenog optužbama i spekulacijama, ostala je jedna od najkomentarisanijih na domaćoj javnoj sceni.

Ljubav koja je trajala više od dve decenije završena je razvodom, a šta se zaista događalo iza zatvorenih vrata njihovog doma, do kraja znaju samo Melina i Haris.