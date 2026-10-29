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Zoran Tutunović Tutun, poznati kompozitor, aranžer i muzički producent, preminuo je u Beogradu posle kraće bolesti.

Na beogradskom groblju Lešće danas će se održati sahrana legendarnom muzičaru, a ispred kapele se uvekiko skupljaju njegovi najmiliji.

Muk na Lešću

Njegova udovica Eleonora Barudžija stigla je prva na groblje, te je primala saučešće od najbližih prijatelja i saradnika koji su došli da isprate muzičara u večnu kuću.

1/6 Vidi galeriju Sahrana Zorana Tutunovića Tutuna Foto: Kurir

Prvi od kolega na groblje stigao je Husein Alijević Husa, skrhan od bola i sav u crnom.

00:11 Zoran Tutunović Tutun sahrana Izvor: Kurir

Bogata karijera

Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz senke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Njegov profesionalni put obeležile su hiljade aranžmana i saradnje sa pevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mestu u muzičkom svetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.

Radio je sa imenima koja su obeležila decenije domaće estrade, od Mileta Kitića i Nedeljka Bajića Baje do mnogih drugih velikih i popularnih izvođača. Njegov stvaralački trag prepoznaje se u saradnjama sa brojnim pevačima narodne muzike, a njegovo ime vezuje se i za projekte koji su nastajali u saradnji sa najpoznatijim autorima i producentima naše scene.

Foto: Printscreen

Posebno mesto u njegovom životu i radu zauzimalo je kumstvo i prijateljstvo sa Nedeljkom Bajićem Bajom. Njihova saradnja bila je mnogo više od povremenog susreta u studiju. Tutun je aranžirao čitave albume i velike delove Bajinog opusa, među kojima je i album „Čežnja, strast i mržnja“, na kojem je potpisao aranžmane svih 16 pesama. Takva saradnja govori o poverenju, kreativnom razumevanju i zajedničkom jeziku koji se ne gradi preko noći. Kada se spoje talenat, iskustvo i prijateljstvo, nastaju pesme koje pronalaze put do publike i ostaju u njenom sećanju.