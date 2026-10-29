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Marko Osmakčić, koji je pre nedelju dana diskvalifikovan iz rijalitija "Elita 10“ zbog žestokog sukoba sa Filipom Carem, ponovo je dospeo u centar pažnje javnosti. Iako je zbog nedopustivog ponašanja morao da napusti Belu kuću, bivši rijaliti učesnik, po svemu sudeći, ne želi da stavi tačku na svoje učešće u popularnom televizijskom formatu.

Foto: Preent Screen

Naime, Osmakčić je nakon diskvalifikacije odlučio da se oglasi putem društvenih mreža i pošalje poruku koja je privukla pažnju njegovih pratilaca. Njegova objava protumačena je kao direktan apel produkciji televizije Pink da mu omogući povratak u „Elitu 10“, uprkos incidentu zbog kojeg je izbačen.

Podsetimo, Marko je diskvalifikovan nakon burne svađe sa Filipom Carem, tokom koje je izgovorio niz teških uvreda na račun njegove maloletne ćerke, koju Car ima sa Aleksandrom Nikolić. Produkcija je tada reagovala i donela odluku o njegovom momentalnom udaljavanju iz rijalitija.

"Otvorite kavez, pustite zver opet u koloseum!"

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnik Marko Osmakčić nedavno je diskvalifikovan iz rijalitija "Elita 10" zbog sukoba i gnusnih uvreda koje je izgovarao Foto: Printscreen

Međutim, svega nekoliko dana nakon napuštanja Bele kuće, Osmakčić je jasno stavio do znanja da bi želeo ponovo da se nađe pred kamerama.

Na svom Instagram profilu objavio je stori sa crnom pozadinom, na kojoj je ispisao kratku, ali provokativnu poruku.

- Otvorite kavez, pustite zver opet u koloseum! - napisao je Marko Osmakčić.

Foto: Preent Screen

Ovom objavom bivši zadrugar ponovo je privukao pažnju, a njegove reči mogu se protumačiti kao želja da dobije novu priliku i nastavi takmičenje.

Iako nije direktno pomenuo produkciju, mnogi bi njegovu poruku mogli da shvate kao poziv čelnicima Pinka da preispitaju odluku o njegovoj diskvalifikaciji.

Diskvalifikovan zbog teških uvreda na račun deteta

1/6 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen

Podsetimo, Osmakčićev boravak u „Eliti 10“ završen je nakon sukoba sa Filipom Carem, koji je izazvao burne reakcije javnosti.

Njihova rasprava počela je međusobnim provokacijama i uvredama, ali je situacija dodatno eskalirala kada je Marko u svađu umešao Carevu maloletnu ćerku.

Zbog izgovorenih uvreda i nedopustivog ponašanja, produkcija je odlučila da ga diskvalifikuje, čime je njegovo učešće u rijalitiju prekinuto.

Ipak, sudeći po njegovoj najnovijoj objavi, Osmakčić ne odustaje od ideje da se ponovo vrati u Belu kuću.

Za sada nema zvaničnih informacija da produkcija razmatra njegov povratak, a imajući u vidu ozbiljnost incidenta zbog kojeg je diskvalifikovan, ostaje pitanje da li će uopšte dobiti novu šansu.