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Starija ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, svoj rođendan proslavila je daleko od Srbije, i to na romantičnom putovanju u Beču, gde je uživala u društvu svog emotivnog partnera. Njen izabranik potrudio se da joj ovaj poseban dan ostane u najlepšem sećanju, pa joj je priredio niz iznenađenja, a posebno se istakao luksuznim poklonom.

Rođendan starije ćerke Zdravka Čolića, Une Čolić Foto: Preent Screen

Una, koja svojim objavama na društvenim mrežama često privlači pažnju javnosti, ovog puta je sa pratiocima podelila delić atmosfere sa rođendanskog putovanja. Na fotografijama koje je objavila moglo se videti da je uživala u romantičnim trenucima, obilasku austrijske prestonice i večerama u prestižnim restoranima.

Dečko je obasuo pažnjom i skupocenim poklonom

1/7 Vidi galeriju Rođendan Une Čolić Foto: Preent Screen

Ipak, najveću pažnju privuklo je iznenađenje koje joj je priredio njen emotivni partner. Naime, u hotelskoj sobi dočekao ju je ogroman buket crvenih ruža, dok je Una za rođendan odabrala i luksuzni sat prestižnog brenda „Cartier“, čija se vrednost procenjuje na oko 7.000 evra.

Romantična atmosfera nije izostala ni u ponoć, kada je njen izabranik odlučio da prvi obeleži njen poseban dan. Iznenadio ju je malim kolačem sa svećicom, a Una je tom prilikom zamislila rođendansku želju.

Par je potom nastavio slavlje uživajući u čarima Beča, luksuznim restoranima i zajedničkim trenucima, daleko od svakodnevnih obaveza.

Sudeći po fotografijama koje je podelila, Una nije krila koliko joj je prijalo romantično putovanje, a njen partner se potrudio da joj rođendan bude ispunjen pažnjom, iznenađenjima i nezaboravnim uspomenama.

Biznismen stariji 10 godina

1/4 Vidi galeriju Una Čolić na letnjem odmoru Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, emotivni izabranik Une Čolić, uspešan je biznismen, koji je od nje stariji 10 godina. Njene roditelje, koji su ovu vezu odobrili, imao je prilike da dobro upozna, te je poznato i da je sa porodicom Čolić već nekoliko puta i letovao.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.