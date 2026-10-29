DEČKO UNI ČOLIĆ ODREŠIO KESU ZA ROĐENDAN! Ćerka legendarnog pevača dobila poklon od 7.000 evra: Evo kako ju je iznenadio u Beču! (FOTO)
- Una Čolić je rođendan proslavila na romantičnom putovanju u Beču sa emotivnim partnerom, uz obilazak grada i večere u luksuznim restoranima.
- U hotelu ju je dočekao ogroman buket crvenih ruža, a za poklon je izabrala Cartier sat vredan oko 7.000 evra.
- Njihovu vezu odobrili su i njeni roditelji, a njen izabranik je biznismen stariji 10 godina.
Starija ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, svoj rođendan proslavila je daleko od Srbije, i to na romantičnom putovanju u Beču, gde je uživala u društvu svog emotivnog partnera. Njen izabranik potrudio se da joj ovaj poseban dan ostane u najlepšem sećanju, pa joj je priredio niz iznenađenja, a posebno se istakao luksuznim poklonom.
Una, koja svojim objavama na društvenim mrežama često privlači pažnju javnosti, ovog puta je sa pratiocima podelila delić atmosfere sa rođendanskog putovanja. Na fotografijama koje je objavila moglo se videti da je uživala u romantičnim trenucima, obilasku austrijske prestonice i večerama u prestižnim restoranima.
Dečko je obasuo pažnjom i skupocenim poklonom
Ipak, najveću pažnju privuklo je iznenađenje koje joj je priredio njen emotivni partner. Naime, u hotelskoj sobi dočekao ju je ogroman buket crvenih ruža, dok je Una za rođendan odabrala i luksuzni sat prestižnog brenda „Cartier“, čija se vrednost procenjuje na oko 7.000 evra.
Romantična atmosfera nije izostala ni u ponoć, kada je njen izabranik odlučio da prvi obeleži njen poseban dan. Iznenadio ju je malim kolačem sa svećicom, a Una je tom prilikom zamislila rođendansku želju.
Par je potom nastavio slavlje uživajući u čarima Beča, luksuznim restoranima i zajedničkim trenucima, daleko od svakodnevnih obaveza.
Sudeći po fotografijama koje je podelila, Una nije krila koliko joj je prijalo romantično putovanje, a njen partner se potrudio da joj rođendan bude ispunjen pažnjom, iznenađenjima i nezaboravnim uspomenama.
Biznismen stariji 10 godina
Podsetimo, emotivni izabranik Une Čolić, uspešan je biznismen, koji je od nje stariji 10 godina. Njene roditelje, koji su ovu vezu odobrili, imao je prilike da dobro upozna, te je poznato i da je sa porodicom Čolić već nekoliko puta i letovao.
- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.