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Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po tome što uvek otvoreno iznosi svoje mišljenje, bez obzira na to o kojoj temi je reč. Ovog puta pevačica se osvrnula na fudbalska dešavanja i rezultate koji su razočarali brojne navijače, a posebnu pažnju privukao je njen komentar, budući da je njen zet Nemanja Gudelj deo fudbalske reprezentacije Srbije.

Foto: WE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia, Damir Dervišagić

Ceca, koja je poznata po tome što pruža veliku podršku članovima svoje porodice, nije krila da je pratila utakmicu i navijala, ali je priznala da joj poraz nije nimalo lako pao.

Pevačica je po dolasku na snimanje emisije progovorila o atmosferi nakon utakmice, a njen odgovor izazvao je pažnju zbog načina na koji je opisala razočaranje.

"Kao da smo ukleti"

1/7 Vidi galeriju Novopečeni roditelji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Ispratila sam utakmicu, ali to ne znači da ću da polomim kuću. Navijala sam, žao mi je, kao da smo ukleti - izjavila je Ražnatovićka po dolasku na snimanje emisije.

Ceca je tako jasno stavila do znanja da je, uprkos velikom razočaranju, pokušala da sportski prihvati rezultat. Ipak, njen komentar da je "kao da smo ukleti“ najbolje oslikava koliko joj je teško palo ono što se dogodilo na terenu.

Podsetimo, Nemanja Gudelj, suprug Cecine ćerke Anastasije Ražnatović, godinama nastupa za reprezentaciju Srbije, a pevačica je i ranije pokazivala koliko joj znači uspeh članova porodice.

Iako se retko upušta u detaljne analize fudbalskih utakmica, ovoga puta nije ostala ravnodušna, već je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisala rezultat koji je razočarao navijače.