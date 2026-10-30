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Nadežda Biljić govorila je o ranom detinjstvu, talentu i želji da muzika postane njen život.

Pevačica je otkrila šta joj je bila najveća želja.

"Muzika nije posao, već moj život"

- Sa šest godina primetili su da imam lep glas. U prvom razredu su shvatili da bi bilo greota da ne upišem i Muzičku Školu. Školu sam upisala sa maksimalnim brojem poena, solfeđo sam olako odradila. Profesorka je rekla da imam apsolutni sluh. Muzika nije posao, već moj život. Ja sam dete devedesetih i moji roditelji nisu mogli da mi prušte klavir koji sam želela, ili gitaru.. - govorila je Nadežda za Blic.

Nadežda Biljić Foto: Printscreen Pink

- Oduvek sam želela kad porastem da budem pevačica koja svira klavir. Da budem kao moja baka koja najbolje peva od svih nas. Ona je dama, kao Greta Garbo, takav top žene. Oduvek sam zamišljala sebe na sceni sa klavirom, a iza mene simfonijski orkestar.

"Imala sam problem da se uklopim"

1/9 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Dejan Milićević

- Uvek sam imala problem da se uklopim u društvo, ne znam zašto. Uvek sam bila izložena ruglu podsmevanja. Shvatila sam zašto... Imala sam veliku nesigurnost i kompleks i pokušavajući da se uklopim u nešto, postala sam nešto što nisam. A primetilo se da to nije prirodno. Ono što ja gradim kod mog deteta je da uvek bude svoj i da se ne prilagođavaj. Treba imati tolerancije, ali to nije isto što i prilagođavanje - govorila je Biljićeva za Blic.