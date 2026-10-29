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Otkako se povukla iz politike, Nevena Adžemović ponovo se posvetila onome po čemu je javnost godinama pamti:poziranju, atraktivnim fotografijama i provokativnim modnim izdanjima.

Nekadašnja članica popularne grupe Models ponovo privlači pažnju na društvenim mrežama, a poslednjom objavom pokazala je da i te kako ume da izmami interesovanje svojih pratilaca.

Provocira

Nevena je objavila fotografiju na kojoj pozira u izazovnom izdanju, odevena u provokativni teksas bodi koji je istakao njenu figuru. Uz osmeh koji joj ne silazi sa lica, nekadašnja pevačica samouvereno je stala pred objektiv, a njena objava ubrzo je privukla pažnju onih koji prate njene aktivnosti na društvenim mrežama.

Čini se da Nevena ponovo uživa u fotografisanju, koje je, sudeći po njenim objavama, ostalo jedna od njenih omiljenih aktivnosti. U njenoj galeriji mogu se pronaći različita izdanja, od onih zavodljivih i glamuroznih do fotografija na kojima je u prvom planu njena vitka linija.

Zanimljiva

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja pevačica u žiži Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva

Posebnu pažnju privlače i fotografije na kojima su do izražaja došli njeni mišići. Pevačica je pokazala da, pored poziranja, očigledno vodi računa i o fizičkom izgledu. Njena figura deluje zategnuto, a definisani mišići nagoveštavaju da je fizička aktivnost važan deo njene rutine, mada nije poznato koliko često trenira.

Taktika

Nevena je tokom godina prošla kroz različite faze u javnom životu. Od muzičke scene, na kojoj je bila deo grupe Models, preko političkog angažmana, do povremenih pojavljivanja u javnosti, ostala je prepoznatljivo lice domaće javne scene. Iako se jedno vreme više govorilo o njenim političkim ambicijama, sada su u centru pažnje zanimljive fotografije kojima pokazuje svoju ženstvenost i samopouzdanje.