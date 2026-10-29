"NAĐITE MLAĐEG MOMKA SA KOJIM IMATE STRAST, LJUBAV I RAZUMEVANJE" Dara Bubamara o 20 godina mlađem dečku, priželjkuje i prinovu
- Dara Bubamara je rekla da je u vezi sa 20 godina mlađim dečkom smršala i da planira još sedam kilograma manje.
- Pevačica je otkrila da joj je fokus na pripremi punoletstva sina Koste, uz muziku, pozivnice i dekoraciju.
- Poručila je i da priželjkuje prinovu, ali kaže da će sve biti kako Bog kaže.
Dara Bubamara progovorila je o 20 godina mlađem dečku i prinovi koju priželjkuje.
Pevačica je u svom stilu otkrila i tajnu svog izgleda.
"Kile se same smanjuju"
- Kad ste u tako predivnoj vezi punoj strasti kile se smanjuju, pazim i šta radim i mnogo sam radila u poslednje vreme i ne stignem da jedem. Smanjila sam obroke, ali planiram još 7 kilograma da smršam - rekla je Dara i dala savet svim ženama:
- Nađite mlađeg momka ili nekoga sa kim imate takvu strast, ljubav i razumevanje.
Uskoro slavlje
Otkrila je da sprema uskoro punoletstvo sinu Kosti i da je u potpunosti posvećena tome.
- Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o celoj organizaciji.
"Volela bih da se desi"
Dara je prokomentarisala i svoju potencijalnu svadbu.
- Videćemo, nek smo živi i zdravi, biće kako Bog kaže. Ovo sve što imam je Bog video moja odricanja, sve sam sama stvorila svojim radom i jako sam ponosna na to. Kažem: "Bože hvala ti, isplatilo se sve što sam bila svoja" - navela je pevačica.
Sa osmehom na licu progovorila je i o bebi sa mlađim dečkom.
- Ja bih volela to da se desi, ali videćemo.