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Pevačica je u svom stilu otkrila i tajnu svog izgleda.

"Kile se same smanjuju"

- Kad ste u tako predivnoj vezi punoj strasti kile se smanjuju, pazim i šta radim i mnogo sam radila u poslednje vreme i ne stignem da jedem. Smanjila sam obroke, ali planiram još 7 kilograma da smršam - rekla je Dara i dala savet svim ženama:

Foto: Kurir

- Nađite mlađeg momka ili nekoga sa kim imate takvu strast, ljubav i razumevanje.

Uskoro slavlje

Otkrila je da sprema uskoro punoletstvo sinu Kosti i da je u potpunosti posvećena tome.

- Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o celoj organizaciji.

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Volela bih da se desi"

Dara je prokomentarisala i svoju potencijalnu svadbu.

- Videćemo, nek smo živi i zdravi, biće kako Bog kaže. Ovo sve što imam je Bog video moja odricanja, sve sam sama stvorila svojim radom i jako sam ponosna na to. Kažem: "Bože hvala ti, isplatilo se sve što sam bila svoja" - navela je pevačica.

Foto: Kurir

Sa osmehom na licu progovorila je i o bebi sa mlađim dečkom.

- Ja bih volela to da se desi, ali videćemo.