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Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, povukla se sa estrade zbog ozbiljnih zdravstvenih problema koje je imala.

Pevačici je u jednom trenutku pozlilo, zbog čega je morala da otkaže sve nastupe, a problemi sa kamenom u bubregu su eskalirali do te mere da joj je ugrađen stent, a onda je usledila i operacija.

Nakon godinu dana pauze, Mahrina je otkrila sa čime se borila u proteklom periodu.

- Imala sam ugrađen stent koji je sada izvađen, dobro se osećam. Rešeni su mi svi problemi. Sada sam u mogućnosti da radim na sebi, treniram, a to nisam mogla da radim - rekla je ona.

Kako je otkrila, neke nastupe je ipak održala, uprkos ugrađenom stentu, ali je morala da sedi i peva.

1/5 Vidi galeriju Mahrina Foto: Printscreen, Kurir

- Išla sam na sve nastupe nakon ugradnje stena, morala sam da sedim i tako pevam, ali meni je to baš značilo da budem među svojom publikom - rekla je Mahrina, a onda se osvrnula na činjenicu da je od 2021. prisutna u medijima, a da joj je velika podrška i odskočna daska u karijeri bila saradnja sa koleginicom Anom Kokić.

Mahrina je otkrila kako su se njih dve spojile.

- Spontalno smo se upoznale, Univerzum je tako želeo. Ja sam joj pustila pesmu "Lololo" koja se njoj dopala i rekla mi je snimamo duet. Da sam birala na koga ću da naletim prvo zasigurno ne bih mogla da napravim bolji izbor nego što je to ona - rekla je Mahrina.

Kurir/Blic