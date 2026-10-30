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Unuk Svetlane Cece Ražnatović Ilijan, sin njene ćerke Anastasije Ražnatović i fudbalera Nemanje Gudelja, trebalo bi da dođe u Beograd 19. decembra, na dan porodične slave Svetog Nikole. To je datum kada je zasigurno planiran dolazak porodice pevačice i fudbalera, a postoji mogućnost da u srpsku prestonicu stigne i ranije.

Lepe vesti

Kako saznajemo od izvora bliskih porodici, njihov dolazak zavisiće pre svega od profesionalnih obaveza Nemanje, čija fudbalska karijera diktira porodični raspored. Ukoliko mu obaveze dozvole, Anastasija bi sa suprugom i sinom mogla da provede praznične dane u Beogradu, gde bi imali priliku da se okupe sa familijom u Srbiji.

Sveti Nikola jedna je od najčešćih slava u Srbiji, a u porodici Ražnatović ovaj datum mogao bi da bude prilika za porodično okupljanje i zajedničke trenutke sa najmlađim članom porodice.

Uvek zajedno

1/5 Vidi galeriju Porodica na prvom mestu Foto: Screenshot, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram



- Poznato je da Ceca drži do važnih datuma i da posebno na dan krsne slave okuplja najuže članove i prijatelje u porodičnom domu. Pevačica je otputovala kod ćerke, a sad je red da ona sa sinom i mužem dođe kod brata Veljka i njegove porodice. Ako sve bude kako je planirano, to bi trebalo da bude realizovano u decembru za slavu, a ukoliko ranije uspeju da se organizuju, biće i pre - priča naš sagovornik.

Sve proračunato

Pevačica nije odgovarala na naše pozive za komentar.

Otkako se Anastasija udala za sportistu, pevačica je kompletno promenila životne navike. Okrenula se odgoju sina prvenca i posvetila veri i mirnom načinu života. Već izvesno vreme nije davala intervjue za medije, a pitanje je da li će se u narednom periodu posvetiti povratku na muzičku scenu.