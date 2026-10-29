Berane osvojile Crnu Goru! Plužine domaćin velike evropske selekcije „Ritam Evrope“ (VIDEO)
- Berane su osvojile domaćinstvo poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala 'Ritam Evrope' u Crnoj Gori.
- Plužine će ugostiti Grand Final International – Europe Selection, selekciju gradova za plasman u veliko međunarodno finale u Budvi.
Spektakularno veče u Kolašinu donelo je pobednike koji će obeležiti narednu fazu festivala. Berane su postale domaćin poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala „Ritam Evrope“ u Crnoj Gori, dok su Plužine osvojile organizaciju i domaćinstvo Grand Final International – Europe Selection, selekcije gradova koji će se boriti za plasman u veliko međunarodno finale u Budvi.
Predstavnici 13 gradova pokazali talenat
U atmosferi ispunjenoj emocijama, vrhunskom muzikom i snažnom podrškom publike, televizijski prenos festivala „Ritam Evrope“ iz Kolašina još jednom je potvrdio koliko ovaj projekat znači mladima i gradovima širom Crne Gore.
Predstavnici 13 gradova pokazali su talenat, energiju i ozbiljan rad, a jaka konkurencija učinila je borbu za vrhunski plasman posebno uzbudljivom.
Trijumf za Berane
Trijumf večeri pripao je Beranama. Za ovaj grad nastupili su Nemanja Merdović, Nikolija Scekić, Ksenija Pajković, Anastasija Simonović, Jovana Simonović i Nikolija Ivanović, koji su svojim nastupom doneli Beranama domaćinstvo poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala „Ritam Evrope“ u Crnoj Gori u ovoj sezoni.
Plužine su svojim uspehom dobile priliku da ugoste Grand Final International – Europe Selection. Njih su predstavljale Nevena Vojinović, Tatjana Vuković, Nadja Grubač i Jovana Nikčević, koje su svojim nastupom izborile značajan plasman i domaćinstvo ovog važnog selekcijskog takmičenja.
Međunarodna scena
Grand Final International – Europe Selection predstavlja selekciju gradova na kojoj će se odlučivati ko nastavlja put ka velikom međunarodnom finalu festivala, koje će biti održano u Budvi. Tada će se mladi talenti okupiti na velikoj međunarodnoj sceni i predstaviti svoje gradove u borbi za prestižnu pobedu.
Rezultati iz Kolašina predstavljaju mnogo više od plasmana – oni određuju naredne domaćine i otvaraju novo poglavlje festivalskog takmičenja u Crnoj Gori. Berane i Plužine sada preuzimaju važne uloge u nastavku projekta, dok ostale gradove očekuju novi izazovi i prilike za dokazivanje.
Festival „Ritam Evrope“, koji ove godine obeležava deset godina postojanja, nastavlja da povezuje gradove, promoviše mlade izvođače i pruža im priliku da svoj talenat pokažu pred televizijskom publikom i na velikim regionalnim i međunarodnim scenama.