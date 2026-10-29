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Spektakularno veče u Kolašinu donelo je pobednike koji će obeležiti narednu fazu festivala. Berane su postale domaćin poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala „Ritam Evrope“ u Crnoj Gori, dok su Plužine osvojile organizaciju i domaćinstvo Grand Final International – Europe Selection, selekcije gradova koji će se boriti za plasman u veliko međunarodno finale u Budvi.

Predstavnici 13 gradova pokazali talenat

U atmosferi ispunjenoj emocijama, vrhunskom muzikom i snažnom podrškom publike, televizijski prenos festivala „Ritam Evrope“ iz Kolašina još jednom je potvrdio koliko ovaj projekat znači mladima i gradovima širom Crne Gore.

Predstavnici 13 gradova pokazali su talenat, energiju i ozbiljan rad, a jaka konkurencija učinila je borbu za vrhunski plasman posebno uzbudljivom.

Trijumf za Berane

Foto: Privatna arhiva

Trijumf večeri pripao je Beranama. Za ovaj grad nastupili su Nemanja Merdović, Nikolija Scekić, Ksenija Pajković, Anastasija Simonović, Jovana Simonović i Nikolija Ivanović, koji su svojim nastupom doneli Beranama domaćinstvo poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala „Ritam Evrope“ u Crnoj Gori u ovoj sezoni.

Plužine su svojim uspehom dobile priliku da ugoste Grand Final International – Europe Selection. Njih su predstavljale Nevena Vojinović, Tatjana Vuković, Nadja Grubač i Jovana Nikčević, koje su svojim nastupom izborile značajan plasman i domaćinstvo ovog važnog selekcijskog takmičenja.

Foto: Privatna arhiva

Međunarodna scena

Grand Final International – Europe Selection predstavlja selekciju gradova na kojoj će se odlučivati ko nastavlja put ka velikom međunarodnom finalu festivala, koje će biti održano u Budvi. Tada će se mladi talenti okupiti na velikoj međunarodnoj sceni i predstaviti svoje gradove u borbi za prestižnu pobedu.

Rezultati iz Kolašina predstavljaju mnogo više od plasmana – oni određuju naredne domaćine i otvaraju novo poglavlje festivalskog takmičenja u Crnoj Gori. Berane i Plužine sada preuzimaju važne uloge u nastavku projekta, dok ostale gradove očekuju novi izazovi i prilike za dokazivanje.

Festival „Ritam Evrope“, koji ove godine obeležava deset godina postojanja, nastavlja da povezuje gradove, promoviše mlade izvođače i pruža im priliku da svoj talenat pokažu pred televizijskom publikom i na velikim regionalnim i međunarodnim scenama.