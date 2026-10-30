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Nekada su njihove pesme odjekivale na radio-stanicama, u diskotekama, kafanama i na veseljima, a njihova imena bila su dobro poznata širom regiona.

Ipak, uprkos velikoj popularnosti koju su stekli zahvaljujući samo jednoj numeri, pojedini domaći pevači nisu uspeli da ponove isti uspeh, dok su drugi odlučili da se povuku sa estrade i okrenu potpuno drugačijem životu.

Njihovi hitovi ostali su upamćeni i decenijama kasnije, a zanimljivo je da mnogi pripadnici mlađih generacija znaju njihove pesme, ali ne i priče o ljudima koji stoje iza njih. Ovo su samo neki od njih.

Goran Dimitrijadis Dima – "Nije mene, dušo, ubilo"

Kada se govori o pevačima koje je jedna pesma vinula među prepoznatljiva imena domaće muzičke scene, teško je zaobići Gorana Dimitrijadisa Dimu. Njegov hit "Nije mene, dušo, ubilo“, objavljen 1994. godine, i danas se rado sluša, a svojevremeno mu je doneo veliku popularnost i brojne nastupe.

1/5 Vidi galeriju Goran Dimitrijadis Dima Foto: Printscreen, YouTube/Grand Magazin

Iako nakon ove numere nije snimio pesmu koja bi dostigla isti uspeh, Dima nije potpuno napustio muziku. Nastupao je na koncertima, veseljima i u restoranima, a svojevremeno je otkrio da je radio i kao taksista. Na njegov život i karijeru uticala je i velika nesreća iz 2000. godine, kada mu je izgorela kuća.

Pevač je ranije isticao da nikada nije želeo da muziku posmatra isključivo kao posao i da nije bio spreman da po svaku cenu ulaže u snimanje novih pesama.

Mile Ignjatović – "Sve se to dogodilo na putu za ludilo"

Devedesetih godina Mile Ignjatović bio je jedno od prepoznatljivih lica folk scene. Njegova pesma "Sve se to dogodilo na putu za ludilo“ postala je veliki hit, a pevača su mnogi pamtili i po dugoj kosi, koja je bila njegov zaštitni znak.

Iako je nakon uspeha nastavio da snima i objavljuje albume, nijedna naredna numera nije dostigla popularnost njegovog najvećeg hita. Posle poslednjeg albuma, objavljenog 2002. godine, sve ređe se pojavljivao u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Mile Ignjatović Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Prema pisanju medija, Mile danas živi u selu Dragošinjci kod Kraljeva, a povremeno nastupa na proslavama. Njegova pesma, međutim, nastavila je da živi među publikom i ostala nezaobilazna na brojnim slavljima.

Zoran Vanev – "Južna pruga"

Makedonski pevač Zoran Vanev stekao je veliku popularnost na prostoru bivše Jugoslavije zahvaljujući pesmi "Južna pruga". Numera se godinama pevala na veseljima, dok je sam pevač u jednom trenutku odlučio da se udalji od estradnog života.

Vanev danas živi u Švajcarskoj, gde je osnovao porodicu i izgradio drugačiju profesionalnu karijeru. Završio je studije prirodne medicine i posvetio se radu u toj oblasti, dok se muzikom bavi znatno manje nego ranije.

1/7 Vidi galeriju Zoran Vanev Foto: Printskrin Youtube, Youtube Screenshot

Iako više nije prisutan na estradi kao nekada, publika ga i dalje prepoznaje po hitu koji mu je obeležio karijeru.

Iva Vrcić – "Skloni je od moga stola"

Početkom dvehiljaditih godina Iva Vrcić privukla je veliku pažnju pesmom "Skloni je od moga stola". Njen prvi album, objavljen 2005. godine, naišao je na dobar prijem publike, a pevačica je u kratkom periodu postala prepoznatljivo ime na domaćoj muzičkoj sceni.

Ipak, umesto da nastavi da gradi estradnu karijeru, Iva je odlučila da se povuče iz javnosti i posveti privatnom životu. Nakon kratkog muzičkog puta, okrenula se porodici i životu daleko od reflektora.

1/5 Vidi galeriju Iva Vrcić Foto: Printscreen

Njena pesma ostala je upamćena i danas se može čuti među ljubiteljima folk muzike, dok se mnogi i dalje pitaju zbog čega je odlučila da napusti scenu baš u trenutku kada je bila veoma popularna.

Nena Đurović – "Daj joj moje haljine"

Folk pevačica Nena Đurović početkom dvehiljaditih godina započela je svoju muzičku karijeru, a pažnju publike privukla je pesmama koje su se izdvajale na tadašnjoj folk sceni. Ipak, numeru po kojoj je i danas mnogi prepoznaju jeste "Daj joj moje haljine", objavljena na albumu iz 2006. godine.

Ova pesma postala je njen najveći zaštitni znak, a stihovi o ženi koja bivšem partneru poručuje da svojoj novoj izabranici slobodno pokloni njenu garderobu ostali su poznati ljubiteljima narodne muzike. Iako je tokom karijere objavila više albuma, nijedna druga numera nije dostigla popularnost ovog hita.

1/4 Vidi galeriju Nena Đurović Foto: Printscreen Instagram

Za razliku od pojedinih kolega koji su potpuno napustili estradu, Nena nije odustala od muzike. Poslednjih godina ređe se pojavljuje u medijima, a prema pisanju domaćih portala, pored pevanja posvetila se i radu u svojoj školi pevanja.

Iako više nije toliko prisutna u javnosti kao u vreme najveće popularnosti, njena pesma i dalje se pamti, a mnogi je upravo po njoj prepoznaju.

Jedan hit može da obeleži čitav život

Priče ovih izvođača pokazuju da estradni uspeh ne mora uvek da bude praćen dugom karijerom i nizom novih hitova. Nekima je jedna pesma donela prepoznatljivost, nastupe i mesto u muzičkoj istoriji, dok su drugi svesno izabrali život izvan javnosti.

Ipak, činjenica da se njihove numere i dalje pevaju pokazuje da publika ne zaboravlja lako pesme koje su obeležile određeno vreme. A kada je reč o bogatstvu koje su stekli, ono se ne može pouzdano proceniti samo na osnovu popularnosti njihovih najvećih hitova.