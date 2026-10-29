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Nadežda Biljić prisetila se rijaliti učešća i otkrila šta joj je taj format oduzeo i doneo.

Pevačica je otkrila da joj je to iskustvo bila velika škola.

"Nisam bila svesna koliko mogu da preživim"

- Rijaliti mi je bio velika škola. Tu sam shvatila da ljudi gledaju samo sebe i da su spremni da zgaze sve zarad ličnog uspeha. To mi je jedna lekcija gde sam upoznala sebe i svoje granice. Nisam bila svesna koliko mogu da preživim, koliko udaraca i ponižavanja mogu da preživim, legnem, probudim se i nastavim dalje - govorila je Nadežda za Blic i dodala:

Foto: Printscrean

- Bilo je lepih i ružnih stvari i ne bih da se vraćam na to. Ali najlepše je to što sam upoznala Tomu i danas imamo predivnu porodicu. Toma je imao 22 godine kada smo se upoznali, bio je pun sebe, došao frajer iz belog sveta, maneken. Mislila sam da sa njim nikada neću biti, delovao je kao narcis. Mislila sam da će uvek da voli više sebe nego mene i da će da me vara sa sve strane.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

"Bili smo prvo prijatelji"

- Na kraju sam videla da on samo želi mirnu, normalnu, tihu ženu pored sebe i da je on pravi muškarac. Izgledao je kao da ga je neko izvukao iz magazina... Bili smo prvo prijatelji i iz neke te povezanosti rodila se ljubav. Njegovoj majci je jedna žena u šolji rekla da ćemo biti zajedno. Uvek sam u njemu videla zaštitu, uvek je prema meni bio drugačiji. Mi svaki dan govorimo jedno drugom: "Volim te" i pričamo onako kao deca, mazimo se... Kada sam se nedavno borila sa bolešću, rekao mi je: "Džaba sve ako tebe nema" - govorila je Nadežda za Blic i završila u suzama.