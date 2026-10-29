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PevačicaTea Bilanović privukla je pažnju javnosti nakon što je na promociji svog albuma „Random“ ugostila i oca jednog od najpoznatijih košarkaša današnjice, Luke Dončića.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je brojne komentare i pitanja o tome odakle se poznaju i kakav odnos imaju, a Tea je sada odlučila da razjasni sve nedoumice.

Gostujući u emisiji „Minsko polje“, pevačica je govorila o poznanstvu sa porodicom Dončić, ali je otkrila i da je nakon promocije nastupala na privatnom slavlju na kojem je bio i sam Luka.

Voditeljka Sanja Arsić podsetila ju je na spekulacije koje su pratile promociju albuma, uključujući navode o 200.000 evra, ali i na prisustvo Dončićevog oca, što je posebno zainteresovalo javnost.

- Pa, u okej smo odnosima, ja sam pevala i kasnije Luki Dončiću u Sloveniji - priznala je Tea u emisiji.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Kurir, Printscrean

Budući da su se nakon njegovog pojavljivanja na promociji pojavile i priče koje su Teu povezivale sa slavnim sportistom, voditeljka ju je upitala kako gleda na takve komentare.

Pevačica je objasnila da razume interesovanje javnosti, ali je naglasila da sa porodicom Dončić nije u bliskim privatnim odnosima. Do njihovog susreta došlo je preko zajedničkih poznanika, a ona nije krila zadovoljstvo što su se našli na njenom važnom poslovnom događaju.

- To su normalne stvari, nemam ja tu sad ništa protiv, prosto je takav posao. Nemam nikakav bliski kontakt sa tom porodicom, prosto su tu bili neki prijatelji njihovih prijatelja i tako se nekako to desilo da su došli, bilo mi je mnogo drago.

Tea je potom otkrila da se njihovo poznanstvo nije završilo na promociji albuma. Pevačica je imala priliku da nastupa i pred Lukom Dončićem u Sloveniji, a posebno joj je drago što njegov otac voli njenu muziku i što je došao da je podrži.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

- Posle toga sam i kasnije pevala Luki. Njegov tata obožava moju pesmu "Random" i baš mi je bilo drago što je bio na mojoj promociji.

Voditeljku je zanimalo i kakav je košarkaš kada je reč o provodu, muzici i bakšišu. Tea je istakla da Luka i njegovo društvo umeju da naprave dobru atmosferu i da poštuju muzičare koji ih zabavljaju.

- Poštuje muziku mnogo, baš je veseljak, i on i njegovo društvo.

Ipak, sa privatnog veselja ostao joj je u sećanju i jedan neobičan detalj. Luka je tokom večeri uporno tražio istu etno pesmu, ali Tea nije uspela da se seti njenog naziva, iako joj je bilo jasno da mu je veoma draga.

- Ne mogu da se setim, imao je jednu etno pesmu koju ja nisam ni znala. Znam da mu je omiljena jer je to veče tražio 10 puta - otkrila je Tea.

1/7 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean

Pevačica je tako razjasnila kako je došlo do njenog susreta sa porodicom Dončić i potvrdila da je nastupala pred slavnim košarkašem. Iako su se u javnosti pojavila različita nagađanja o njihovoj bliskosti, Tea je poručila da je reč o poznanstvu koje je nastalo preko zajedničkih prijatelja, dok je muzika bila glavni razlog njihovih susreta.