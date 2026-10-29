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Nikolija Jovanović otvoreno je govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla tokom godina, priznajući da se zbog pojedinih odluka i promena fizičkog izgleda danas pokajala.

Iako na društvenim mrežama i dalje dobija mnoštvo komplimenata na račun svog izgleda i trbušnjaka koje održava i nakon dva porođaja, Nikolija Jovanović je bez ulepšavanja otkrila kroz kakve je komplekse prolazila u mladosti.

"Bila sam ravna kao daska"

Govoreći o ugradnji silikona u grudi, pevačica je priznala da joj je ta operacija pomogla u dvadesetim godinama, ali da iz današnje perspektive na to gleda potpuno drugačije.

"Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka", ispričala je Nikolija.

1/7 Vidi galeriju Ovako je Nikolija izgledala nekada Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Izvadila biopolimer iz usana

Pored grudi, posebnu pažnju privukla je njena odluka da se podvrgne operativnom zahvatu kako bi izvadila neprirodne materijale iz usana.

"Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces", priznala je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Skymusic, Printscreen, Printscreen Instagram

Nikolija je otkrila i da joj je žao što je u srednjoj školi previše iščupala obrve prateći tadašnje trendove. Sa druge strane, zadovoljna je trajnom šminkom na usnama zahvaljujući kojoj uvek izgleda kao da nosi karmin, dok je naglasila da se jedino ne kaje zbog operacije nosa, jer je taj zahvat imala iz zdravstvenih razloga, odnosno zbog devijacije.

kurir/blic