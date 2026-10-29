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Nadežda Biljić podsetila se početka karijere i takmičenja u "Zvezdama Granda".

Pevačica je otkrila kako je to sve izgledalo i ko joj je bila najveća podrška.

"Nećkala sam se..."

- Bila sam svesna da imam veliki talenat. U tom periodu sam se nećkala da li da nastavim sa ovim poslom ili da se oprobam na Medicinskom fakultetu. Ali, s obzirom da sam imala lše ocene jer sam upisala školu koja me nije zanimala... Nisam bila osoba koja uči, sve sam učila na času, doduše kad sam bila budna. Nećkala sam se da li da budem lekar, laborant... - govorila je Nadežda za Blic.

Foto: Dejan Milićević

- Pratila sam takmičenje i videla da pevam bolje od devedeset odsto pevača i prijavila sam se. Audicija nije bila u Valjevu, već u Šapcu. Tatin prijatelj me je vozio, nisam imala tremu sve dok nisam stala na scenu. Kad sam ušla i videla onaj sto, prva misao je bila da hoću da idem kući. Nisam mogla da dišem, uhvatio me je ankciozni napad. Pre mene je bio Darko Lazić. Kada sam čula pevače koji znaju da pevaju, probudio mi se takmičarski duh. Roditelji su bili najveća podrška.

"Mislila sam da sam jako bitna"

- Kada je krenulo takmičenje, niko me nije pripremio da to neće biti sve na gotovo i da sve izgleda drugačije od onoga kako sam zamislila. Odsekli su mi dugu kosu, vrat ko žirafa, nisam bila zadovoljna, ali sam otpevala onako iz bunta. Koja je to euforija bila oko mene, prvi put sam tad osetila šta znači kad ste poznati i popularni. To je mene pojelo, mislila sam da sam jako bitna. Trebale su mi godine da shvatim da meni niko nije prijatelj, išla sam svuda srcem i to me je koštalo - govorila je Nadežda za Blic.

Najteža borba

Nadežda Biljić je nedavno iznela svoju ispovest o borbi sa kancerom i otkrila kada se obratila za pomoć, istakavši važnost preventivnih lekarskih pregleda, jer, kako kaže, kod doktora se ide kada si zdrav, a ne kada si bolestan.

- Imala sam vanmensturalna krvarenja, i imala sam neke bolove koji nisu normalni. Ja sam od starta znala da imam kacner, a ja sam pratila sve to, i pri prvom većem krvarenju, sam se obratila za pomoć, ja sam sve imala po redu, tačno se zna koji su simptomi raka grlića materice. Ja sam dete zdravstvenih radnika i ja idem redovno na kontrole, jer se kod lekara ide kada si zdrav, a ne kada si bolestan, tačnije kada te ništa ne boli, ljudi moraju da se pregledaju na šest meseci - započela je Nadežda u Jutarnjem programu Pink televizije, pa je dodala:

1/4 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Printscreen Pink

- Moram da kažem da sam ja par meseci pre nego što sam dobila kancer, bila na pregledu i bio je sve okej, papa test je bio dobar, ali eto promenilo se. Na neki način sam bila spremna psihički, ali nikada nisi spreman za to. Moram da kažem da ja i dalje nisam procesurala da tako kažem, da sam ja imala kancer. Meni se sve to brzo desilo, ja sam se skoncentrisla na lečenje, i borila sam se, nisam imala vremenu ni da tugujem, ni da padam u depresiju, ja sam se skoncentrisla na lečenje. Meni niko nije verovao da imam kancer, ikao sam ja znala, mislim ja sam hipohondar težak, i ljudima je bilo čudno sve.