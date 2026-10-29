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Nakon što je pročitao brojne negativne komentare na svoj račun, oglasio se pevač Danijel Alibabić i progovorio o osudama, predrasudama, ali i o nedostatku razumevanja sa čime se trenutno susreće.

Pevač se zapitao kada su ljudi postali toliko surovi jedni prema drugima, te je na svom profilu na Instagramu pofelio tekst o tome kako su ga negativni komentari naveli na razmišljanje koliko su često ljudi spremni da sude drugima, a da pritom ne znaju gotovo ništa o njihovom životu i okolnostima.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Danijel Alibabić Foto: Printscreen Instagram

"Danas sam pročitao toliko ružnih komentara o sebi da sam se po ko zna koji put zapitao - kada smo postali toliko surovi jedni prema drugima?

Nekome smeta što mi vozač otvara vrata, nekome sam „seljačina“, nekome predmet ismijavanja.

A gotovo niko se nije zapitao šta zapravo gleda. Da li možda radim svoj posao? Da li je ono što vidite zaista ono što mislite da jeste?

Koliko smo samo spremni da ponizimo čovjeka, a da o njemu i situaciji koju komentarišemo ne znamo apsolutno ništa.

I nije ovo pitanje mene. Ovo je pitanje svih nas.

Kada smo izgubili potrebu da razumijemo, a dobili toliku potrebu da osuđujemo?

Neću večeras ništa objašnjavati.

Sutra u 11 časova sve će biti mnogo jasnije.

Možda je vreme da naučimo da ne donosimo sud o ljudima na osnovu nekoliko sekundi njihovog života" - napisao je on.

Iako još uvek nijhe poznato šta nas tačno očekuje narednog dana, kada je Alibabić najavio da će u 11 časova sve biti mnogo jasnije, ostaje da ispratimo o čemu se tačno radi. Ovim oglašavanjem, pevač je otvorio pitanje osuda koje su na društvenim mrežama često neizbežne, ali i to kako se poznate ličnosti uglavnom nađu na meti negativnih komentara zbog svojih objava ili određenih situacijama u kojima se nađu.

"Imao sam traume"

1/7 Vidi galeriju Danijel Alibabić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Kurir Televizija, Kurir televizja

Podsetimo, osim što je naveo da se susreo sa osudama, pevač je pre nekoliko godina doživeo je neprijatnost na nastupu kada mu je gost odgrizao uvo, a on je nedavno progovorio o toj temi.

Naime, Danijel je dugo imao traume zbog tog nemilog događaja, a onda je ispričao da je tog čoveka tužio, te i da je imao obezbeđenje radi svoje sigurnosti.

- Istina je, nemam taj deo. Ne volim da se vraćam na to. Nemam više traume, ali sam jedno vreme morao da imam nekoga pored mene da bi me zaštitio. Ja sam svima sve oprostio, ali sam ga i tužio - rekao je on za Pink.

Inače, ranije je Alibabić pričao i o detaljima sa suđenja i naveo da se taj gost nije ničega sećao.

- Bio sam šokiran na suđenju što se taj čovek ničega nije sećao ili je bar tako rekao. Da nije imao nikakav povod, da je popio toliko alkohola, da je izgubio razum. Dobio je zatvorsku kaznu od šest ili osam meseci, nisam siguran. Imao sam želju da dođem na to suđenje, iako nisam morao, da pogledam tog čoveka u lice. Prosto nismo životinje. Iskaz je zaista bolestan i nadam se da se nikad ništa slično neće desiti - rekao je tada Danijel.

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