ŽELJKO MITROVIĆ PODELIO MASOVNE OTKAZE Oglasio se čelnik Pinka: "150 ljudi je ostalo bez posla, a moraću da otpustim još oko 1.000"
Čelnik "Pink-a" Željko Mitrović se oglasio i u svom obraćanju naveo da je podelio masovne otkaze zaposlenima.
Tom prilikom je izneo da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još:
- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko na svom Instagram nalogu.
Otkazi od prošle godine
Podsetimo, Željko je pre godinu dana podigao je veliku prašinu kada je na dan krsne slave najavio je čistku u svojoj kompaniji.
- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je on tada.
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