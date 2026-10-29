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Osim što redovno trenira i što je uspeo da smrša 90 kilograma, Darko Lazić se sada podvrgao novoj metodi rada na sebi. Ovog puta, pokazao je da vodi računa o svakom detalju, te da odlazi i na kozmetičke tretmane.

Njegova supruga Katarina Lazić je na svom nalogu na Instagramu podelila fotografiju na kojoj Darko leži na krevetu, a za to vreme mu lerak na licu ubirzgava botoks.

Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

- Inače se Darko boji igle, ali naravno da smo ga doktor i ja naterali da ponovo uradi botoks - napisala je Katarina.

Odrešio kesu

Podsetimo, ozbiljni radovi su u toku na imanju Darka Lazića, pa je rešio da pokaže prostrano dvorište koje je postalo pravo veliko gradilište.

Pevač je na svom Instagram profilu nedavno podelio delić atmosfere, a za ovu akciju angažovao je tešku mehanizaciju. Na objavljenim snimcima može se videti veliki bager koji ravna i priprema zemlju.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić: Radovi na imanju u Vojvodini Foto: Printscreen Instagram

S obzirom na to da je površina zemljišta ogromna, reklo bi se da pevač planira da napravi nešto zaista impresivno, bilo da je reč o velikom bazenu, letnjikovcu ili terenu Mada, svoje planove u daljim radovima još uvek nije podelio. Ipak, jedno je sigurno - Darko je odrešio kesu i nimalo se nije štedeo u ovom poduhvatu.

Njegovi fanovi na društvenim mrežama sa nestrpljenjem iščekuju konačni rezultat napornog rada na imanju, koje već sada deluje kao pravi luksuzni posed.

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