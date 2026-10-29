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Pevačica Marina Cvetković koju javnost bolje poznaje kao Mahrinu, povukla se sa javne scene nakon ozbiljnih zdravtvenih problema sa kojima se suočavala.

U jednom momentu joj je pozlilo, kada je morala da otkaže sve zakazane nastupe, a problemi sa kamenom u bubregu doveli su do toga da joj je ugrađen stent, a onda je usledila i operacija.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju. Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

"Rešeni su mi svi problemi"

Posle oko godinu dana pauze, Mahrina je rešila da progovori o svemu i tom prilikom otkrila sa čime se borila u proteklom periodu:

- Imala sam ugrađen stent koji je sada izvađen, dobro se osećam. Rešeni su mi svi problemi. Sada sam u mogućnosti da radim na sebi, treniram, a to nisam mogla da radim - rekla je ona.

Kako je navela, neke nastupe je ipak održala, uprkos ugrađenom stentu, ali je tada morala da sedi dok peva:

- Išla sam na sve nastupe nakon ugradnje stena, morala sam da sedim i tako pevam, ali meni je to baš značilo da budem među svojom publikom - rekla je Mahrina za Blic.

Nesnosni bolovi

Podsetimo, Mahrina je u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su lekari ugradili stent u bubreg.

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Lekari na Kipru su tada odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

"Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvedzdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi", poručila je Mahrina tada.

1/5 Vidi galeriju Mahrina Foto: Printscreen, Kurir

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