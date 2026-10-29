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Dok pojedine pevačice ulažu u grudi, usne i zadnjice, Ivana Milojević, poznatija kao estradna Hurem, rešila je da osigura jedan deo svog tela – noge!

Ona tvrdi da su joj, pored glasa, upravo noge jedan od najvrednijih aduta.

– Ima dosta toga što je lepo na meni (smeh), ali nekako, od svih delova tela, najviše volim svoje noge. Znam da je i Sneki to uradila, pa što ne bih mogla i ja?

1/4 Vidi galeriju Ivana Milojević Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

Estradna sultanija kaže da su njene noge vrednije čak i od sultanovog harema!

– Sultana za sada nema, slobodna sam, ali ne može baš svako da pipne moje noge, moje blago. Čekam da se pojavi onaj pravi.

Sneki već osigurala noge

Podsećamo, pevačica Snežana Babić Sneki otkrila je na Kurir televiziji da je svoje čuvene duge noge osigurala kod osiguravajuće kuće Lojd na iznos od milion dolara.

Foto: Nemanja Nikolić

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