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Harmonikaš Aleksandar Sofronijević jedan je od najuspešnijih muzičara na domaćoj sceni, ali malo ko zna koji fakultet je završio.

Aca je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Kragujevcu, a tu nije stao kada je reč o obrazovanju. Želeo je da dodatno usavrši svoje znanje, pa je nastavio školovanje i upisao master studije iz etnomuzikologije.

- Tako je, dao sam prvi semestar na etno-muzikologiji na master studijama. Ostaje mi još samo jedan ispit iz psihologije. Teško je vratiti se, mozak je na hiljadu stvari, stalno mi zvoni telefon. Mislim, ja sam već završio Muzičku akademiju, pa sam hteo da proširim svoje znanje. Shvatio sam da ovo vreme, ništa se ne dešava, sve stoji, pa što ne bih to iskoristio na pravi način. Naporno mi je, jako mi je naporno, ali krenuo sam i završiću - rekao je Sofronijević 2021. godine za medije.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Kulturni centar Ribnica i AV Team

Uživa u ljubavi sa doktorkom

Inače, Sofra uživa u ljubavi sa suprugom Kosanom sa kojom ima ćerkicu Taru.

Dok je jednom prilikom pričao o svojoj dragoj, inače doktorki, na licu su mu se nazirale suze radosnice, te je i sam govorio o zahvalnosti koju oseća i ispričao pojedinosti o njihovom zajedničkom životu.

- Dugo sam se molio da sretnem osobu sa kojom ću moći da izgradim pravu porodicu - prisetio se Sofra nedavno, te istakao prave vrednosti koje Kosana gaji, a koje on vrlo ceni.

To su skromnost, posvećenost i čisto srce.

Kada govori o njihovoj ljubavi i o danu kada se zakleo na večnu ljubav, emocije mu posebno prorade.

- To su emocije čiste sreće, jer se nikada ranije nisam osećao tako ispunjeno i voljeno - iskreno je priznao Sofronijević, i dodao:

- Njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene i za nas. Ovo mi je mnogo emotivno - govorio je harmonikaš u emisiji "Iz profila" i plakao.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Nemanja Nikolić

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