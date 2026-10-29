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Milana Mima Šarac proslavila se učešćem u rijalitiju „Zadruga“, a njeno pojavljivanje obeležila je burna veza s oženjenim pevačem Nikolom Grujićem, poznatijim kao Gruja, koji je zbog nje napustio suprugu i decu. Njihov odnos pratili su brojni skandali i turbulentni periodi, a Mima se u poslednje vreme povukla iz javnosti.

Ipak, sada je ponovo privukla pažnju objavom na društvenim mrežama, gde je podelila fotografiju s putovanja i pokazala kako je hladne dane na Balkanu zamenila letnjim temperaturama na egzotičnoj destinaciji.

- Skriveni tropski raj u srcu Ubuda. Savršen ručak uz pogled na ribnjak sa koi šaranima i neverovatnu atmosferu - napisala je ona.

1/6 Vidi galeriju Milana Mima Šarac proslavila se u rijalitiju "Zadruga", a njeno učešće obeležio je skandal i veza sa oženjenim pevačem Nikolom Grujićem Foto: Printscreen

Gruja o prevari i navodnoj trudnoći

Podsetimo, Gruja je u intervjuu govorio o njihovom raskidu.

- Jednostavno nismo zajedno već dva i po meseca, razišli smo se i jedino što me kopka jeste da li je trudna sa mnom, neki kažu možda mi ne govori, jer nije sa mnom i to mi je još šokantnije i ubacili su mi crva i ne spavam danima. Mi smo prošli golgotu, ali planirali smo i da dobijemo dete, odnosno ja treće, ali svi planovi su pali u vodu. Ona je sada na TikToku i rekli su mi da je zaradila ozbiljnu lovu i ima jake “giftere“ i verovatno će završiti sa nekim od njih. Kako je krenula sa tim, možda joj više nisam potreban i sve je to uticalo na nju – rekao je Gruja za “Blic“ i dodao da brojne situacije utiču na njegovu sumnju.

1/6 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac Foto: Rajko Ristic

Podsetimo, Gruja je tada otkrio da sumnja da mu je Mima bila neverna.

- Mnogi me kažu da je možda trudna, ali ne sa mnom. Sad vraćam film kad je mogla da me prevari, kad smo stalno zajedno. Verujem da je to nemoguće, ali sumnjam jedan posto da me je prevarila. Sad možda i ima nekog, ali mislim da nije imala nikog dok smo bili zajedno, a sada možda zbog tog nekog i izbegava viđenje sa mnom – priča Gruja i dodaje da se ne kaje zbog javne prevare iako je prekinuo odnos sa Mimom.