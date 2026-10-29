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Zgodnog mladića iz čuvenog muzičkog spota Cece Ražnatović za numeru "Idi dok si mlad" pre 30 godina, i dalje dobro pamte mnoge dame širom regiona. Ulogu markantnog drvoseče sa sekirom odigrao je Đorđe Duvnjak, a folk pevačica je tokom gostovanja opisala nesvakidašnju anegdotu o njihovom neočekivanom susretu u inostranstvu.

Gostujući u emisiji "Vikend premijera", Ceca se jednom prilikom prisetila momenta kada je nastupala u Australiji, priznavši da je usled iscrpljenosti posumnjala u sopstvena čula pre nego što je u masi uočila dobro poznati lik.

Ovako danas izgleda Đorđe Duvnjak:

1/8 Vidi galeriju Kadrovi iz Cceinog spota za pesmu "Idi dok si mlad" Foto: Printscreen/Youtube

Spletom okolnosti, njihovi pogledi su se ukrstili upravo dok je izvodila pesmu koja ih je i spojila. Ceca se tom prilikom prisetila iznenadnog trenutka sa scenskog nastupa:

"Bila sam u Australiji na koncertu i baš dok sam pevala 'Idi dok si mlad' učinilo mi se da prepoznajem jednog čoveka iz prvog reda u publici. Nikako nisam mogla da se koncentrišem, non-stop sam pokušavala da se setim ko je to tačno. Nisam uspela da se prisetim, a onda mi posle nastupa iza leđa prilazi Đole i podseti me da smo radili zajedno. Nikako nisam mogla da mu upamtim lik iako smo ostali u kontaktu, ali drago mi je što smo se sreli. Njemu i njegovoj supruzi super ide u Australiji", ispričala je Ceca.

Inače, u vreme snimanja ovog velikog hita, Duvnjak je imao 23 godine i važio je za jednog od najuspešnijih manekena na našim prostorima. U samoj ekranizaciji numere, scenario prikazuje kako ga pevačica pronalazi u šumi, odvodi u veliku metropolu i u potpunosti mu transformiše život. Ipak, njegov stvarni životni put krenuo je sasvim drugim smerom – početkom 2000. godine napustio je Beograd i preselio se u Australiju, gde se skrasio i od tada se više nikada nije vratio u Srbiju.

"Pustila sam svoju decu da žive svoje živote"

1/7 Vidi galeriju Novopečeni roditelji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ceca se nedavno dotakla odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom.