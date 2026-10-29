CECA SE SRELA SA ZGODNIM DRVOSEČOM IZ SVOG SPOTA POSLE 30 GODINA! I danas je pravi dasa, a evo šta joj je uradio: Nisam mogla da se koncentrišem
Zgodnog mladića iz čuvenog muzičkog spota Cece Ražnatović za numeru "Idi dok si mlad" pre 30 godina, i dalje dobro pamte mnoge dame širom regiona. Ulogu markantnog drvoseče sa sekirom odigrao je Đorđe Duvnjak, a folk pevačica je tokom gostovanja opisala nesvakidašnju anegdotu o njihovom neočekivanom susretu u inostranstvu.
Gostujući u emisiji "Vikend premijera", Ceca se jednom prilikom prisetila momenta kada je nastupala u Australiji, priznavši da je usled iscrpljenosti posumnjala u sopstvena čula pre nego što je u masi uočila dobro poznati lik.
Ovako danas izgleda Đorđe Duvnjak:
Spletom okolnosti, njihovi pogledi su se ukrstili upravo dok je izvodila pesmu koja ih je i spojila. Ceca se tom prilikom prisetila iznenadnog trenutka sa scenskog nastupa:
"Bila sam u Australiji na koncertu i baš dok sam pevala 'Idi dok si mlad' učinilo mi se da prepoznajem jednog čoveka iz prvog reda u publici. Nikako nisam mogla da se koncentrišem, non-stop sam pokušavala da se setim ko je to tačno. Nisam uspela da se prisetim, a onda mi posle nastupa iza leđa prilazi Đole i podseti me da smo radili zajedno. Nikako nisam mogla da mu upamtim lik iako smo ostali u kontaktu, ali drago mi je što smo se sreli. Njemu i njegovoj supruzi super ide u Australiji", ispričala je Ceca.
Inače, u vreme snimanja ovog velikog hita, Duvnjak je imao 23 godine i važio je za jednog od najuspešnijih manekena na našim prostorima. U samoj ekranizaciji numere, scenario prikazuje kako ga pevačica pronalazi u šumi, odvodi u veliku metropolu i u potpunosti mu transformiše život. Ipak, njegov stvarni životni put krenuo je sasvim drugim smerom – početkom 2000. godine napustio je Beograd i preselio se u Australiju, gde se skrasio i od tada se više nikada nije vratio u Srbiju.
"Pustila sam svoju decu da žive svoje živote"
Podsetimo, Ceca se nedavno dotakla odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom.
- Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj čip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - otkrila je Ceca Ražnatović u svojoj emisiji.