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Pevačica Goca Lazarević večeras će održati koncert u Akademiji 28 u Beogradu, kojim će obeležiti veliki jubilej, 50 godina uspešne muzičke karijere.

Jedna od najprepoznatljivijih pevačica narodne muzike spremna je da još jednom stane pred publiku i priredi nezaboravno veče ispunjeno emocijama, uspomenama i pesmama koje su obeležile njen dugogodišnji rad na estradi.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na svom prvom solističkom koncertu u Beogradu Foto: Kurir

Pred početak koncerta, pevačica je razgovarala sa okupljenim medijskim ekipama među kojima je bio i Kurir, te je tom prilikom otkrila da ima tremu:

- Ceo život sam bila tremaroš, pa i sad. Ja to ne krijem. I činjenicom da je ovo moj prvi solistički koncert u Beogradu, bez obzira na to što sam održala more koncerata i u Srbiji, regionu i dijaspori. U Beogradu, kao solistički koncert, ovo je prvi.

"Zahar je rekao da će doći..."

Goca se osvrnula i na svog bivšeg supruga Milutina Popovića Zahara i iznela razlog zbog kog se večeras nije pojavio u Akademiji 28:

- Rekao je da će doći, međutim, danas je javio da se ne oseća dobro. Verujte mi da čak i par kolega je otkazalo, i to danas popodne, i mislili su da će se izvući, da će moći da dođu. Zaista je mnogo ljudi bolesno, i mnogo njih koji su meni važni iz istih razloga ne mogu da dođu - rekla je Goca, pa dodala:

- Gospodin Zahar, koga ću vam ukazati na značaj njegovog uticaja i na to da nije njega bilo, ne bih ja bila to što sam sad. Večeras je i njegov jubilej, i tu je njegova porodica, njegova deca, unuci, ja, i pesme koje je za mene stvorio, kao i za mnoge druge.

Šta je sve rekla pogledajte u videu ispod:

05:07 Goca Lazarević Izvor: Kurir

Inače OVDE možete detaljnije pročitati o njenom odnosu i rastanku od Zahara.

Iza Goce je pet decenija bogate karijere, brojni nastupi, hitovi koji se pevaju generacijama i publika koja joj je ostala verna tokom svih ovih godina.

Večerašnji koncert za pevačicu ima poseban značaj, budući da predstavlja krunu njenog višedecenijskog rada, ali i priliku da se zajedno sa publikom priseti najvažnijih trenutaka svog muzičkog puta.

Očekuje se veče puno emocija, nostalgije i dobro poznatih melodija, a nema sumnje da će ovaj jubilej za Gocu biti jedan od posebno značajnih trenutaka u karijeri.

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