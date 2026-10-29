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Iako su dvorane širom regiona odzvanjale pesmom i glasom Goce Lazarević, ona večeras prvi put organizuje solistički koncert pred beogradskom publikom.

Tim povodom, brojne kolege iz estradnog sveta došle su u Akademiju 28 na jubilej - pedeset godina Gocine karijere, te su mnogi zauzeli svoje mesto već u prvom redu, odakle će slušati njene najveće hitove koji decenijama traju.

Ekipa Kurira nije propustila ovakav događaj, a sa lica mesta vam donosimo deo atmosfere.

Pogledajte kako je Goca izgledala pred početak koncerta:

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na svom prvom solističkom koncertu u Beogradu Foto: Kurir

Vera Matović stigla kao iznenađenje

Kako je sama navela, Vera Matović stigla je kao iznenađenje svojoj koleginici.

- To je pažnja i poštovanje prema mojoj Goci - jasno je rekla Vera, a u prilogu ispod pogledajte detaljnije:

04:02 Vera Matovic dosla da iznenadi Gocu Izvor: Kurir

Ana Bekuta u prvom redu

Ana Bekuta smestila se u prvi red i pred našim kamerama poželela Goci sve najbolje.

- Došla sam da je podržim, kao što je i ona mene podržala - kazala je Bekuta.

00:18 Ana Bekuta Izvor: Kurir

Ćana otkrila uz koje pesme će se najviše veseliti

Naša ekipa se srela i sa Stanojkom Mitrović Ćanom koja je izdvojila koje su joj omiljene Gocine pesme:

- "Hej, krčmaru", "Meni treba ljubav", "Vidovdan", ima ih mnogo - rekla je Ćana.

00:50 Ćana Izvor: Kuir

Stigao i Beki Bekić

Beki Bekić se pojavio u elegantom izdanju, a osmeh sa lica nije skidao:

00:02 Beki Bekić na koncertu Goce Lazarević Izvor: Kurir

U prilogu ispod pogledajte ko je još od poznatih došao na jubilarni Gocnin koncert:

00:11 Poznati u prvom redu na koncertu Goce Lazarevic Izvor: Kurir

BONUS video: