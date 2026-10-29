VELIKI JUBILEJ GOCE LAZAREVIĆ OKUPIO ESTRADU! Svi u elegantnim izdanjima, a ova pevačica došla kao IZNENAĐENJE (VIDEO)
Iako su dvorane širom regiona odzvanjale pesmom i glasom Goce Lazarević, ona večeras prvi put organizuje solistički koncert pred beogradskom publikom.
Tim povodom, brojne kolege iz estradnog sveta došle su u Akademiju 28 na jubilej - pedeset godina Gocine karijere, te su mnogi zauzeli svoje mesto već u prvom redu, odakle će slušati njene najveće hitove koji decenijama traju.
Ekipa Kurira nije propustila ovakav događaj, a sa lica mesta vam donosimo deo atmosfere.
Pogledajte kako je Goca izgledala pred početak koncerta:
Vera Matović stigla kao iznenađenje
Kako je sama navela, Vera Matović stigla je kao iznenađenje svojoj koleginici.
- To je pažnja i poštovanje prema mojoj Goci - jasno je rekla Vera, a u prilogu ispod pogledajte detaljnije:
Ana Bekuta u prvom redu
Ana Bekuta smestila se u prvi red i pred našim kamerama poželela Goci sve najbolje.
- Došla sam da je podržim, kao što je i ona mene podržala - kazala je Bekuta.
Ćana otkrila uz koje pesme će se najviše veseliti
Naša ekipa se srela i sa Stanojkom Mitrović Ćanom koja je izdvojila koje su joj omiljene Gocine pesme:
- "Hej, krčmaru", "Meni treba ljubav", "Vidovdan", ima ih mnogo - rekla je Ćana.
Stigao i Beki Bekić
Beki Bekić se pojavio u elegantom izdanju, a osmeh sa lica nije skidao:
U prilogu ispod pogledajte ko je još od poznatih došao na jubilarni Gocnin koncert:
BONUS video: