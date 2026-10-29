Slušaj vest

Danima se u rijalitiju „Elita 10“ spekuliše o novoj devojci Stefana Karića, sa kojom je otpočeo romansu neposredno pre samog ulaska u Belu kuću. Tokom emisije „Pitanja gledalaca“, Stefan je priznao da je u svežoj vezi, ali je naglasio da ne želi previše da iznosi detalje o svom emotivnom životu.

Međutim, cimerka Aneli Ahmić otkrila je da je Karić dan pred ulazak u rijaliti čak išao avionom da je iznenadi, s obzirom na to da njegova partnerka ne živi u Srbiji.

1/6 Vidi galeriju Danima se u rijalitiju „Elita 10“ spekuliše o novoj devojci Stefana Karića, sa kojom je otpočeo romansu neposredno pre samog ulaska u Belu kuću. Foto: Printscreen

- Ja neću puno da pričam o tome, priznao sam, da li je 20 dana ili nije, nebitno je, kraće smo zajedno - rekao je Stefan sinoć tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', dok je Aneli otkrila da je Stefan pre ulaska išao da je iznenadi avionom budući da ne živi u Srbiji.

- Ja znam da on ima devojku, samo nisam znala da li je on ozvaničio to, medijski i to. On je dan pre ulaska u rijaliti otišao avionom da je iznenadi, vratio se i došao da uđe u rijaliti - rekla je Aneli sinoć.

Kako prenosi Pink, u pitanju je devojka koja živi i radi u Beču, gde drži studio za trajnu šminku.

Karić i te kako ima čime da se pohvali s obzirom na to da njegova devojka izgleda veoma atraktivno.

Osim toga, ona je sinoć objavila sliku sa dečakom, koji je po svemu sudeći njen sin, a u opisu slike napisala je: "Mamino".

Stefan o ulasku u "Elitu 10"

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

- Da sam imao svoje uslove, imao sam. Ništa više od toga ne mogu da kažem iskreno, ali do sada ništa nisam promenio od prethodnih sezona, tako da sve je standardno. Okidač je bilo to što je ta jubilarna sezona, posle toliko godina učešća sebe i vidim tamo. Naravno, tu je i novac takođe bio presudan. Koliko su mene ti ljudi ispoštovali, sa moje strane treba poštovanje da ukažem, da im se odužim na neki način. Koliko sam verovatno ja njima bitan, bili su i oni meni i dalje su. To su tri stavke koje su bile presudne da ja uđem tamo - rekao je.