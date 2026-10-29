Slušaj vest

Seka Aleksić sa suprugom Veljkom Piljikićem i sinovima Jakovom i Jovanom vodi ispunjen porodični život u Staroj Pazovi. Bivša bejbisiterka Sekinih sinova nedavno je progovorila o iskustvu rada u domu pevačice i otkrila kakav tretman je imala, kao i kako se ona ophodi prema okolini i svojim zaposlenima.

Seka Aleksić ume da obavlja sve kućne poslove, ali zbog brojnih poslovnih obaveza oslanja se na pomoć u kući. Zaposleni je i te kako cene, vole i poštuju.

Sekina bivša dadilja je istakla da pevačica pruža topao dom i da se u njenoj kući svako oseća prijatno, te da i njeni dečaci imaju skroz normalno detinjstvo i divni su drugari.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić promoviše svoj album Foto: Kurir

O tome kakva je atmosfera u njihovom domu, bivša bejbisiterka je izjavila:

- Seka je veliki car i čovek. Ja sam se kod nje osećala kao kod svoje kuće. Deca, Jovan i Jakov su vrlo vaspitani, vole da se druže, divni su drugari. Sva deca iz komšiluka dođu kod njih u kuću, kaže 'Seka, lakše mi je da su ovde, da znam šta rade'. Svako dete iz komšiluka od nje dobije tortu. Devojčicama je davala svoje male Gucci torbice. Ma toliko vodi računa o svakome iz okruženja.

Seka ne štedi kada su u pitanju njeni radnici. Dadilja je navela da pevačica nema zadrške da svoje lične stvari podeli sa drugima, kao i da finansijski nagrađuje trud svojih zaposlenih.

Ona je njeno ponašanje opisala sledećim rečima:

- Predivno biće, sve što je u kući koliko je bilo njeno, toliko je bilo i moje. Davala mi je svoje haljine, kaže mi: "Ti uzmi sama, samo mi reci da na to ne računam". Često je davala i bonuse. Kraljica jedna.

Početak romanse sa Veljkom

U pozadini idiličnog odnosa prema deci i zaposlenima leži dugogodišnji brak sa Veljkom Piljikićem.

Seka je više puta iskreno govorila o tome kako je izgledao početak njihove veze i šta joj je Veljko tada rekao.

Prisećajući se tog trenutka, pevačica je izjavila:

1/8 Vidi galeriju Seka Aleksić i mužem Veljkom Piljkićem Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Print Screen