Slušaj vest

Pevačica Vesna Zmijanac morala je da otkaže nastup zakazan za večeras, 29. oktobra u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji. 

Pevačica se ovim povodom oglasila na svom zvaničnom profilu na Instagramu i otkrila da je razlog za otkazivanje nastupa njeno zdravstveno stanje.

- Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumevanju - napisala je Vesna Zmijanac i dodala:

Vesna Zmijanac
Vesna Zmijanac Foto: Printscreen Instagram

- Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac - poručila je pevačica.

Ozbiljna operacija srca

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.

Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.

Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Ne propustiteStarsSAŠA MIRKOVIĆ ODGOVORIO NA VELIKA PRIZNANJA MUZIČKIH ZVEZDA! Izborili smo se da budemo zimzeleni, a ne listopadni! (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-14 at 19.44.36 (1).jpeg
Stars"OSTALO JE PITANJE DA LI SMO BILI U VEZI" Slavko Banjac otvorio dušu o Vesni Zmijanac posle mnogo godina: Tu noć u studiju...
Vesna Zmijanac.jpg
StarsPRVO OGLAŠAVANJE VESNE ZMIJANAC NAKON ĆERKINE UDAJE! Nikolija u tajnosti izgovorila Relji večno "da", a evo šta kaže mama
Nikolija Relja Popović Vesna Zmijanac.jpg
Stars"ON JE BIO U BRAKU I SVE ONO ŠTO NE BIH HTELA" Zorica Brunclik otkrila kako je došlo do ljubavi sa Kemišem, čitava javnost je čekala ove reči
xxx01-news1-nenad-kostic.jpg

BONUS video:

11:57
Vesna Zmijanac izjava Izvor: Kurir