VESNA ZMIJANAC MORALA DA OTKAŽE NASTUP Pevačica se suočava sa zdravstvenim problemima
Pevačica Vesna Zmijanac morala je da otkaže nastup zakazan za večeras, 29. oktobra u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji.
Pevačica se ovim povodom oglasila na svom zvaničnom profilu na Instagramu i otkrila da je razlog za otkazivanje nastupa njeno zdravstveno stanje.
- Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumevanju - napisala je Vesna Zmijanac i dodala:
- Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac - poručila je pevačica.
Ozbiljna operacija srca
Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac imala je ozbiljnu operaciju srca u martu 2023. godine, kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Nakon toga je krajem 2025. godine imala još jednu hitnu intervenciju.
Zbog ozbiljnih kardiovaskularnih problema, lekari su pevačici uradili revaskularizaciju miokarda, ugradili dva bajpasa i jedan stent. Oporavak je trajao mesecima, nakon čega se vratila nastupima.
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