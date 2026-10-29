"JA VIŠE NE ZNAM KAKO SE PREZIVAM" Pevačica promenila profesiju i život iz korena, a 10 godina nakon razvoda usledio šok!
Bivša učesnica "Zvezda Granda" Dejana Erić potpuno je promenila životni poziv, ali i fizički izgled. Nakon bračnog brodoloma i neočekivane birokratske zavrzlame, nekadašnja pevačica danas zarađuje putem društvenih mreža. Nedavno je otvoreno govorila o neprijatnoj situaciji koju je doživela godinama nakon razvoda, kada se suočila s problemom u vezi sa svojim prezimenom.
- Ćao ja sam Dejana i ja više ne znam kako se prezivam. Spremajte se sa mnom da vratim moje devojačko prezime. Pre skoro deset godina sam se udala, posle par meseci kasnije razvela, nije bilo nikakve drame. Do momenta razvoda ja nisam zamenila dokumenta na njegovo prezime, a na razvodu sam se potpisala svojim devojačkim koje je Erić. Taj dan mi je poprilično u magli, ali sam sigurna da mi niko nije rekao da moram ići napred-nazad i da moram da podnesem zahtev da vratim svoje devojačko prezime - rekla je tada i objasnila:
- Tokom svih ovih godina ja sam sva dokumenta radila kao Erić ne razmišljajući da će se negde u sistemu pojaviti moje venčano prezime koje birokratski nisam uzela, ali nisam ni odbacila. U trenutku sam pomislila kakvo je ovo vraćanje i zašto se meni ovo dešava, ali onda sam shvatila da je ovo konačno momenat razvezivanja starih repova i priprema za nešto novo što dolazi.
Smršala 20 kilograma
Dejana se publici prvi put predstavila u takmičenju "Zvezde Granda" 2012. godine, kada se borila sa viškom kilograma. Tri godine kasnije, doživela je neverovatnu transformaciju – na scenu je kročila sa 20 kilograma manje, zbog čega je članovi žirija isprva nisu ni prepoznali.
Uspela je da stigne do samog finala i snimi pesmu "Rikošet", nakon čega su joj mnogi predviđali blistavu muzičku karijeru. Međutim, Dejana je odlučila da promeni pravac. Jaku scensku šminku zamenila je nežnijim, prirodnijim tonovima, dok je prepoznatljivu crnu kosu prefarbala u braon nijansu.
O zaradi na društvenim mrežama
Nakon pevačke karijere, posvetila se kreiranju sadržaja na društvenim mrežama i Jutjubu, od čega danas odlično zarađuje. O novoj profesiji i balansu između pevanja i blogovanja govorila je otvoreno:
- Kad sam na sceni, osećam se kao pevačica, a svugde drugde kao blogerka. Strastvena sam prema tom poslu i što više vremena prolazi, sve više se razumem u to i veći sam profesionalac. Možda sad malo više naginjem na stranu Jutjuba, jer sam kućni tip, više volim da sam kod kuće. Taj posao mi prija jer sama sebi određujem radno vreme - rekla je svojevremeno za "Grand online".