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Bivša učesnica "Zvezda Granda" Dejana Erić potpuno je promenila životni poziv, ali i fizički izgled. Nakon bračnog brodoloma i neočekivane birokratske zavrzlame, nekadašnja pevačica danas zarađuje putem društvenih mreža. Nedavno je otvoreno govorila o neprijatnoj situaciji koju je doživela godinama nakon razvoda, kada se suočila s problemom u vezi sa svojim prezimenom.

- Ćao ja sam Dejana i ja više ne znam kako se prezivam. Spremajte se sa mnom da vratim moje devojačko prezime. Pre skoro deset godina sam se udala, posle par meseci kasnije razvela, nije bilo nikakve drame. Do momenta razvoda ja nisam zamenila dokumenta na njegovo prezime, a na razvodu sam se potpisala svojim devojačkim koje je Erić. Taj dan mi je poprilično u magli, ali sam sigurna da mi niko nije rekao da moram ići napred-nazad i da moram da podnesem zahtev da vratim svoje devojačko prezime - rekla je tada i objasnila:

1/6 Vidi galeriju Bivša učesnica "Zvezda Granda", Dejana Erić, potpuno je promenila životni poziv, ali i lični opis. Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Tokom svih ovih godina ja sam sva dokumenta radila kao Erić ne razmišljajući da će se negde u sistemu pojaviti moje venčano prezime koje birokratski nisam uzela, ali nisam ni odbacila. U trenutku sam pomislila kakvo je ovo vraćanje i zašto se meni ovo dešava, ali onda sam shvatila da je ovo konačno momenat razvezivanja starih repova i priprema za nešto novo što dolazi.

Smršala 20 kilograma

Dejana se publici prvi put predstavila u takmičenju "Zvezde Granda" 2012. godine, kada se borila sa viškom kilograma. Tri godine kasnije, doživela je neverovatnu transformaciju – na scenu je kročila sa 20 kilograma manje, zbog čega je članovi žirija isprva nisu ni prepoznali.

1/6 Vidi galeriju Dejana Erić Foto: Youtube, Printscreen

Uspela je da stigne do samog finala i snimi pesmu "Rikošet", nakon čega su joj mnogi predviđali blistavu muzičku karijeru. Međutim, Dejana je odlučila da promeni pravac. Jaku scensku šminku zamenila je nežnijim, prirodnijim tonovima, dok je prepoznatljivu crnu kosu prefarbala u braon nijansu.

O zaradi na društvenim mrežama

Nakon pevačke karijere, posvetila se kreiranju sadržaja na društvenim mrežama i Jutjubu, od čega danas odlično zarađuje. O novoj profesiji i balansu između pevanja i blogovanja govorila je otvoreno: