"Nisam bio raspoložen za takve uslove rada"

- Istekao mi je ugovor sa Grandom, deset godina. Možda je moglo da dođe do produžetka, ali nisam bio raspoložen za takve uslove rada, takav tempo rada. Mogu sam da napravim bolje izbore, svaki pevač treba posle nekog vremena da nastavi sam. Kad si deo velike firme onda se ne pitaš mnogo, ni o čemu ne odlučuješ. Sad se nadam da će biti malo drugačije. Podršku sestre sam imao na ovom putu, ne sad nešto što ne bi bilo pošteno. Da li će doći do dueta sa Radom? Ako dođe do dobre pesme, vrlo rado. Izbacio sam skoro album, teško je naći dobre pesme, a pogotovo duet između sestre i brata. Kad radimo zajedno interesantan je spoj publike, drugačija je - rekao je on, a onda je progovorio o odnosu sa sestrom Radom Manojlović: