"NISAM HTEO TAKVE USLOVE RADA" Nenad Manojlović o odlasku iz Granda, otkrio istinu o odnosu sa sestrom Radom: Ne okupljamo se...
Pevač Nenad Manojlović večeras je prisustvovao koncertu Goce Lazarević u Beogradu, a tom prilikom razgovarao je sa predstavnicima medija. Otkrio je kakvi su mu planovi za budućnost, progovorio o odnosu sa sestrom Radom Manojlović, ali i o odlasku iz "Grand" produkcije.
Prvo se osvrnuo na Gocu, ali i kvalitet njenih pesama:
- Teško je pronaći prave pesme i organizovati koncerte. Gocine pesme će živeti i posle nas, kao pesme Tome Zdravkovića i drugih. U današnje vreme je to mnogo teško. Ljudi nemaju vremena da čuju uopšte dobru pesmu - rekao je on za domaće medije.
On je potom progovorio o svom odlasku iz "Granda":
"Nisam bio raspoložen za takve uslove rada"
- Istekao mi je ugovor sa Grandom, deset godina. Možda je moglo da dođe do produžetka, ali nisam bio raspoložen za takve uslove rada, takav tempo rada. Mogu sam da napravim bolje izbore, svaki pevač treba posle nekog vremena da nastavi sam. Kad si deo velike firme onda se ne pitaš mnogo, ni o čemu ne odlučuješ. Sad se nadam da će biti malo drugačije. Podršku sestre sam imao na ovom putu, ne sad nešto što ne bi bilo pošteno. Da li će doći do dueta sa Radom? Ako dođe do dobre pesme, vrlo rado. Izbacio sam skoro album, teško je naći dobre pesme, a pogotovo duet između sestre i brata. Kad radimo zajedno interesantan je spoj publike, drugačija je - rekao je on, a onda je progovorio o odnosu sa sestrom Radom Manojlović:
- Rada radi skoro svaki dan, ne okupljamo se privatno. Kad se vidimo tad se ispričamo - jasan je bio Nenad.
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