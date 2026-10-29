"NE SME DA ME ZOVE U EMISIJU" Saška Karan žestoko pecnula Lunu Đogani, pa otkrila istinu o tužbi!
Saška Karan ponovo je bez dlake na jeziku progovorila o aktuelnim temama na estradi i rijaliti sceni, a posebnu pažnju privukao je njen odnos s Lunom Đogani. Pevačica je razjasnila priču o navodnim tužbama, otkrila da li bi prihvatila poziv za gostovanje u Luninom podkastu, ali i priznala da trenutno nema želju da se vrati u rijaliti. Osvrnula se i na pregovore s produkcijom, naglasivši da novac nikada nije bio prepreka za dogovor, već da je sada jednostavno promenila prioritete.
Otkrila zašto ne želi da se vrati u rijaliti
Govoreći o mogućem povratku u rijaliti, Saška je istakla da s produkcijom nikada nije imala problema kada je reč o novcu, ali da trenutno nema želju da ponovo bude deo takvog formata. Kako je objasnila, ukoliko bi se koncept emisije promenio, ne isključuje mogućnost da ponovo prihvati ponudu.
- Oni znaju moje mišljenje. Što se cifara tiče, mi nikada nismo imali problem — uvek bismo se brzo dogovorili na obostrano zadovoljstvo. Ali trenutno nemam želju da uđem. Smatram da mi više nije mesto u takvom profilu šoua. Ako bi se format sutra promenio na nešto drugačije, vrata uvek ostaju otvorena, ali sada ne - rekla je Saška na početku razgovora.
Saška progovorila o sukobu s Đoganijevom
Kada je reč o Luni Đogani, Karan je demantovala da je tužila nekadašnju rijaliti učesnicu, pojasnivši da je problem postojao s njenim ocem Gagijem Đoganijem. Ipak, nije krila da sećanje na sukob nije u potpunosti izbledelo, zbog čega ne veruje da bi došlo do njenog gostovanja u Luninom podkastu.
- Lunu nisam tužila, bio je onaj problem sa Gagijem, ali ne bih da vraćam tu negativnu energiju. Potisnula sam to negde duboko u sebi. Što se podcasta tiče, ne verujem da bi me Luna uopšte pozvala posle svega. Nisam ja kao ostali gosti koji se lako pređu preko svega — kod mene se stvari teško zaboravljaju kada se pređe granica. Ali nikada prva ne napadam dok me neko ozbiljno ne izazove. Mislim da ne sme da me zove u emisiju.