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Saška Karan ponovo je bez dlake na jeziku progovorila o aktuelnim temama na estradi i rijaliti sceni, a posebnu pažnju privukao je njen odnos s Lunom Đogani. Pevačica je razjasnila priču o navodnim tužbama, otkrila da li bi prihvatila poziv za gostovanje u Luninom podkastu, ali i priznala da trenutno nema želju da se vrati u rijaliti. Osvrnula se i na pregovore s produkcijom, naglasivši da novac nikada nije bio prepreka za dogovor, već da je sada jednostavno promenila prioritete.

Otkrila zašto ne želi da se vrati u rijaliti

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Privatna Arhiva

Govoreći o mogućem povratku u rijaliti, Saška je istakla da s produkcijom nikada nije imala problema kada je reč o novcu, ali da trenutno nema želju da ponovo bude deo takvog formata. Kako je objasnila, ukoliko bi se koncept emisije promenio, ne isključuje mogućnost da ponovo prihvati ponudu.

- Oni znaju moje mišljenje. Što se cifara tiče, mi nikada nismo imali problem — uvek bismo se brzo dogovorili na obostrano zadovoljstvo. Ali trenutno nemam želju da uđem. Smatram da mi više nije mesto u takvom profilu šoua. Ako bi se format sutra promenio na nešto drugačije, vrata uvek ostaju otvorena, ali sada ne - rekla je Saška na početku razgovora.

Saška progovorila o sukobu s Đoganijevom

Kada je reč o Luni Đogani, Karan je demantovala da je tužila nekadašnju rijaliti učesnicu, pojasnivši da je problem postojao s njenim ocem Gagijem Đoganijem. Ipak, nije krila da sećanje na sukob nije u potpunosti izbledelo, zbog čega ne veruje da bi došlo do njenog gostovanja u Luninom podkastu.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija „Zadruga“, gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života. Foto: Pink, ATAIMAGES