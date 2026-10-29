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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama. Ovoga puta podelila je snimak legendarne glumice Milene Dravić, a njen komentar mnoge je nasmejao jer se direktno odnosio na njen brak sa pevačem.

Na snimku se čuje čuvena glumica kako govori:

- Kad sam se udala, bila sam potpuno zdrava, mogla sam konju rep da iščupam, stalno sam se smejala. Šta mi je sad, nemam pojma.

Jelena je ovaj isečak podelila na svom Instagram storiju, uz duhovitu opasku:

- Osam godina sa Slobom Radanovićem - pisalo je, a zanimljivo je da je u opisu samog snimka stajalo: "Osam godina bez Milene Dravić".

Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram

Sloba o supruzi: Velika je čast imati takvu ženu pored sebe

Pevač je ranije govorio o podršci koju dobija od supruge, nakon što je istaknuto da mu Jelena pomaže u organizaciji poslovnih i privatnih obaveza.

Sloba nije krio koliko mu njena podrška znači, ističući da se ona angažuje na brojnim projektima, ponekad i više nego što se od nje očekuje.

- Postoji velika istina u tome. Jelena predstavlja ogromnu podršku u svemu, a nekada se posveti i radi na svim projektima i više od očekivanog. Neizmerna zahvalnost ide njoj za sve što čini, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu - rekao je pevač svojevremeno za "Alo!".

Dodao je da je njeno zalaganje iskreno i da mu je velika čast i privilegija što pored sebe ima takvu ženu.

1/10 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

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