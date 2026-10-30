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Dugogodišnja saga oko dokazivanja očinstva nad Devinom Antonovićem dobila je sudski epilog kada je Apelacioni sud u Beogradu potvrdio da je Miroslav Ilić njegov biološki otac. Ipak, pažnju javnosti i dalje privlače detalji iz burne prošlosti Mirjane Antonović, koja je sa pevačem započela romansu dok je on bio u braku.

O njenom životu jednom prilikom je bez dlake na jeziku progovorio Zoran Pavlović Zoki, tvrdeći da je sa njom bio u vezi još davne 1976. godine, te da Mirjana sada namerno pokušava da se ogradi od njega. On je tada izneo niz šokantnih optužbi na njen račun, ističući da se pevača setila isključivo iz finansijske koristi, ali je istovremeno priznao i da je Devinova sličnost sa Miroslavom očigledna.

- Znam ja nju kao zlu paru, što se kaže. Ja sam svirao gitaru u kafani gde je pevala njena drugarica Mersa. Tako smo se upoznali, počeli da se zabavljamo, iako je bila starija od mene i imala muža, ja. Viđali smo se često. Nekad smo išli i kod nje, imala je kuću sa bazenom u Vermontu, tamo smo se i slikali. Ja sam tada imao 20, a ona 30 godina - rekao je Zoran i dodao da je Mirjana oduvek volela pevače, kao i da je među prvima stavila silikone:

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

- Volela je pevače, muzičare generalno. Sećam se da je imala neke rezove na zadnjici, mislim da je među prvima stavila silikone, podizala zadnjicu, kako to već ide.

"Mi smo eksperimentisali"

Zoran Pavlović ističe mu je čudno što se sad Mirjana pere od njega i tvrdi da nikada nisu bili u vezi.

- Tad sam rekao neke lepe stvari i nije se bunila, a sada me kao površno poznaje. To je gnusna laž jer imamo svedoke koji znaju za smo bili u vezi. Kaže da sam joj ucenjivao drugaricu, jesam. Ali postoji i razlog. Mi smo eksperimentisali tokom intimnih odnosa i snimali se. Ona me je posle uslovila da moram da je ženim, rekla je ako to ne uradim ona će da me deportuje za Jugoslaviju jer mi je viza istekla. Ja kažem, slobodno me prijavi, a ja ću da pokažem naše slike. Da ne pričam šta je sve Mirjana volela da radi. A hoću, ako me bude vukla za jezik i ne bude prestala da blati… - tvrdi on za Svet.

1/6 Vidi galeriju BIVŠA LJUBAVNICA MIROSLAVA ILIĆA POSLE 3 SATA NAPUSTILA PALATU PRAVDE: Advokat Mirjane Antonović otkrio detalje SUĐENJA! Foto: ATA images

- I baš se sad setila Miroslava i očinstva? Nego, čujem da je finansijski propala, a Miroslav može da joj bude zlatna koka. Sigurno je uštedeo neki milion za sve ove godine, pa da i ona uzme parče kolača. Njoj je to bitnije nego njenom sinu. Koliko čujem on je čovek stabilan, obrazovan.

- Ne razumem celu tu priču da na silu nešto isteruje, ali, uvek je bila takva, kad zacrta to mora tako ili nikako drugačije. Kaže da je Miroslava slučajno upoznala, kako da ne. Uvek kad su muzičari tu, ona je u prvom redu. Tako je upoznala i Kiću Slabinca i Tomu Zdravkovića. Kod nje ništa nije slučajno. Ja Miroslava nit volim, nit mrzim, ali to je tako. Vidi se da je taj Devin njegov, nego ga je sramota da prizna - rekao je Zoran.