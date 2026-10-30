Slušaj vest

O brzopoteznom razvodu poznatog pevača Harisa Džinovića i njegove dugogodišnje supruge, modne kreatorke Meline Galić, dugo se pričalo i pisalo.

Crnogorski pevač Danijel Alibabić prokomentarisao je jednom prilikom pomenuti razvod, a nije mu bilo prijatno da to učini.

- Meni je nezahvalno da pričam. Moja žena je jako bliska sa Melinom, a njen tata sa Harisom, tako da ne bih previše komentarisao - kazao je prvo, pa se predomislio.

1/5 Vidi galeriju Danijel Alibabić Foto: Kurir televizja, Kurir Televizija

- Reći ću jednu ključnu stvar... Svedok sam tome da je Melini uvek bilo neprijatno da sedi u društvu u kom je bio neki muškarac iz poštovanja prema svom suprugu. To je sve što ću reći. Ko želi da shvati, shvatiće - istakao nam je Danijel tad.

Haris se, inače, neretko oglašava u medijima povodom Meline, dok je ona odavno donela odluku da sve vreme ćuti o privatnom životu.

Melina je govorila: "U muža sam se ludo zaljubila"

- Ja sam se u svog muža ludo zaljubila i otišla sa njim ne razmišljajući ni o čemu drugom, što je na kraju ispalo super... Međutim, sa ove tačke gledišta, šanse da se to desi zaista su male - rekla je Melina jednom prilikom, pričajući o njihovom odnosu.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Priznala je tad da su prebrzo ušli u brak.