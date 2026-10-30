OVO JE PRVI MUŽ ALEKSANDRE RADOVIĆ O KOJEM NIKAD NE PRIČA: Bubnjar joj bio velika ljubav, a nakon što ga je ostavila počeo je da putuje svetom...
- Aleksandra Radović je pre braka sa Aleksandrom Zeremskim bila udata za bubnjara Dejana Džonija Nikolića, svoju mladalačku ljubav.
- Njihova veza počela je u vojnom orkestru, a posle četiri godine zabavljanja venčali su se.
- Brak je trajao dve godine, nakon čega su se razveli, a Džoni je rekao da je Aleksandra tada napustila i njega i bend.
Aleksandra Radović iza sebe ima zanimljivu životnu priču kada su u pitanju njeni brakovi.
Naime, pre nego što se udala za Aleksandra Zeremskog, Aleksandra je bila u braku sa Dejanom Džonijem Nikolićem, bubnjarom i svojom velikom mladalačkom ljubavi.
Prva ljubav
Njihova ljubavna priča počela je dok je Aleksandra bila student Muzičke akademije u Novom Sadu. Nakon što su se upoznali, Aleksandra se pridružila vojnom orkestru u kojem je Džoni svirao bubnjeve, što je dodatno učvrstilo njihovu vezu. Posle četiri godine zabavljanja, odlučili su da se venčaju.
- Između njih se rodila ljubav dok su zajedno radili u vojnom orkestru. Posle godinu i po zabavljanja počeli su da žive zajedno na Zemunskom keju, a nakon četiri godine odlučili su da se venčaju - ispričao je svojevremeno izvor blizak pevačici.
Brak Aleksandre i Džonija trajao je dve godine, nakon čega su se razveli. Džoni je izjavio da je Aleksandra tada napustila i njega i bend, što je dovelo do raspada grupe.
Nakon toga, Džoni je pronašao angažman na kruzeru koji krstari svetom.
Sama vaspitava ćerku
Pevačica je bila u braku sa Aleksandrom Zeremskim, od kog se razvela mesec i po dana nakon rođenja ćerke Nine, a malo ko zna da je pevačica pre njega imala jedan brak.
Nedavno je govorila o izazovima roditeljstva, posebno sada kada je Nina ušla u pubertet.
- Teško je decu sačuvati, koliko god da vodiš računa, da pričaš, uvek ima razloga da se dodatno galami - rekla je iskreno Aleksandra.