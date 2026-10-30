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Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, proslavila je 33. rođendan u društvu najbližih prijatelja, a posebno iznenađenje priredio joj je emotivni partner, glumac Aleksej Bjelogrlić. Njihova romansa već mesecima privlači pažnju javnosti, a jedan od zanimljivih detalja jeste i razlika u godinama, budući da je popularna pevačica gotovo sedam godina starija od svog izabranika.

Sara je rođena 29. oktobra 1993. godine, dok je Aleksej, sin poznatog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, rođen 30. aprila 2000. godine. Pevačica je tako napunila 33 godine, dok njen partner ima 26.

Iako pripadaju različitim generacijama, razlika u godinama nije prepreka njihovoj romansi, a zajedničkim pojavljivanjima i objavama na društvenim mrežama pokazuju da uživaju u vremenu koje provode zajedno.

1/6 Vidi galeriju Sara Jo rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Rođendansko iznenađenje pred prijateljima

Za proslavu svog rođendana Sara je odabrala elegantnu crnu čipkastu haljinu, dok se Aleksej pojavio u crnom odelu i beloj košulji.

Posebno iznenađenje usledilo je kada je mladi glumac pred okupljene goste izneo raskošnu tortu na dva sprata, ukrašenu višnjama i upaljenim svećicama. Dok su prisutni pevali rođendansku pesmu, Sara je nasmejana posmatrala svog partnera, a zatim ugasila svećice i zamislila želju.

Snimci sa proslave ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama, a pažnju je privukla i bliskost zaljubljenog para, koji nije skrivao dobro raspoloženje.

Pevačica je prethodno na Instagramu objavila i neobičnu rođendansku fotografiju. Pozirala je u belom bade-mantilu, sa viklerima u kosi, naočarima za sunce i bisernom ogrlicom, držeći malu tortu sa jagodama. Među prvima koji su reagovali na njenu objavu bio je upravo Aleksej.

Početak romanse

Podsetimo, njihova veza od početka intrigira javnost. O ljubavnom odnosu Sare Jovanović i Alekseja Bjelogrlića počelo je da se govori u maju ove godine, kada su zajedno viđeni u jednom beogradskom lokalu. Tada su se pojavili navodi da su razmenjivali nežnosti, ali pevačica i glumac u početku nisu želeli da javno govore o svom odnosu.

Njihove objave na društvenim mrežama dodatno su podgrejale nagađanja. Aleksej je jednom prilikom objavio fotografiju devojke kojoj se nije videlo lice, ali su pratioci primetili nakit koji je podsećao na onaj koji je nosila Sara. Ubrzo je i pevačica podelila fotografiju mladog glumca, što su mnogi protumačili kao još jednu potvrdu da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Krajem juna osvanula je i njihova prva zajednička fotografija sa letovanja. Pozirali su na plaži, a pevačica nije skidala osmeh sa lica. Nakon toga postali su opušteniji kada je reč o zajedničkim fotografijama, pa više nije bilo mnogo prostora za nagađanja o prirodi njihovog odnosa.

Stare veze

Pre veze sa Aleksejem, Sara je godinama bila u ljubavi sa slovenačkim koreografom Žigom Sotlarom, sa kojim je započela romansu 2021. godine. Njih dvoje su sarađivali i poslovno, a važili su za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni.

1/6 Vidi galeriju SARA JO PROŠETALA CRVENIM TEPIHOM: Pevačica druge večeri Banja Luka Festa uživala u koncertu muzičke dive Josipe Lisac (FOTO) Foto: Banja Luka Fest, Aleksandar Čavić

Zbog njihove bliskosti mnogi su verovali da bi veza mogla da bude krunisana brakom, međutim, usledio je raskid. Pevačica nije želela da detaljno iznosi razloge završetka njihove ljubavne priče.