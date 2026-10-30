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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, danas ima poseban razlog za slavlje. Ona je napunila 41 godinu, a među prvima joj je rođendan čestitao upravo njen suprug, koji joj je tačno u ponoć uputio emotivnu poruku.

– Srećan rođendan, ljubavi – napisao je pevač na društvenim mrežama, objavivši njihov zajednički snimak.

Čestitke su ubrzo počele da pristižu i na Jeleninom Instagram profilu, a pažnju javnosti privukao je i podatak o njenim godinama, budući da mnogi ne znaju da je starija od svog supruga.

Naime, Jelena je rođena 30. oktobra 1985. godine, dok je Sloba rođen 20. juna 1990, što znači da je pevačeva supruga gotovo pet godina starija od njega. Međutim, razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku njihovoj ljubavi, a Sloba je u više navrata isticao koliko mu znači žena sa kojom je zasnovao porodicu.

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printsceen/Instagram, Screenshot

Sloba otkrio šta ga je privuklo kod Jelene

Pevač je nedavno, gostujući u emisiji Gordane Uzelac, otvoreno govorio o svojoj supruzi i osobinama zbog kojih se zaljubio u nju.

Kako je objasnio, posebno ga je privuklo to što Jelena nije dozvoljavala drugima da utiču na njeno mišljenje o njemu, već je sama donosila zaključke. Istakao je i da je, upoznajući je, otkrio koliko je inteligentna, emotivna i požrtvovana.

- Ja uvek kažem da se meni kod nje dopalo to što prvenstveno nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o meni, nego je imala sama svoje izgrađeno mišljenje o meni i, ovaj, nije padala pod uticaj te neke slike koju su ljudi tada možda hteli da stvore o meni. To me je nekako privuklo, zato što sam video da razmišlja žena svojim mozgom i kada sam je malo bolje upoznao, onda sam shvatio koliko je ona u suštini prvo inteligentna, pa i emotivna, koliki je borac i koliko je lepa, pa sve to zajedno kada se upakuje, onda je to... - rekao je nedavno Sloba.

Podsetimo, njihova ljubavna priča počela je na nesvakidašnji način.

Jelena je ranije otkrila da se sa Slobom upoznala upravo na jednom od svojih rođendana, kada ga je njen tadašnji suprug angažovao da peva na proslavi.

1/8 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Internet

Ona nije krila da joj se Radanović dopao još dok ga je gledala na televiziji, ali da nije mogla ni da pretpostavi da će jednog dana postati njegova supruga.

Kako je svojevremeno ispričala, u trenutku njihovog upoznavanja njen prvi brak već je prolazio kroz ozbiljnu krizu. Nakon proslave, Sloba joj je poslao poruku kako bi proverio da li je sve proteklo u redu, ali se njihovo poznanstvo nije odmah pretvorilo u ljubavnu vezu.

Prema njenim rečima, ponovo su stupili u kontakt nekoliko meseci kasnije, nakon što je potpisala papire za razvod, a njihov odnos ubrzo je prerastao u romansu.

Zajedno odgajaju trojicu sinova

Jelena iz prethodnog braka ima dvojicu sinova, dok je sa Slobom 2023. godine dobila sina Damjana. Pevač je više puta pokazao koliko je vezan za porodicu, a poznato je i da Jeleninu decu iz prvog braka prihvata kao svoju.

Njih dvoje su se venčali 2022. godine u manastiru Dubnica, dok su dve godine kasnije organizovali veliko svadbeno slavlje za porodicu i prijatelje, na kojem su ujedno obeležili i prvi rođendan sina Damjana.

1/4 Vidi galeriju Venčanje Slobe i Jelene Foto: ATA images

Interesantno je da je Jelena jednom prilikom otkrila i da Sloba ima romantičan običaj koji godinama ne menja. Naime, pevač nakon tuširanja na staklu kabine iscrta srce i u njemu napiše njihove inicijale.

Jelena ima i sopstvene poslove

Iako je javnosti najpoznatija kao supruga popularnog pevača, Jelena je nedavno otkrila da ima i sopstvene izvore prihoda.

Gostujući u emisiji „Amidži šou“, objasnila je da radi kao stručni saradnik u jednom defektološkom centru, učestvuje u producentskom delu Slobinog posla, poseduje salon za negu tela i izdaje svoje nekretnine.

Kako je istakla, nema klasično osmočasovno radno vreme, zbog čega se često šali da ne radi ništa, iako je svakodnevno angažovana na više poslova.