EVO KO JE KOME ŠTA PO SRODSTVU U NAJVEĆOJ ESTRADNOJ FAMILIJI Porodično stablo Đoganijevih: Đole najstariji od sedmoro dece, a ovo su im prava imena
- Đoganijevi potiču od Faika i Zeide, koji su imali sedmoro dece, a najstariji je Đole Đogani, prvi na estradi i danas u braku sa Vesnom.
- Baki B3 nije rođeni brat Đoleta i Gagija, već njihov bratanac, dok Gagi sa Anabelom ima ćerke Lunu i Ninu.
- Edita i Indi Aradinović su takođe u srodstvu sa porodicom, jer im je majka Florija sestra od tetke Đoganijevih.
Porodica Đogani je svojom muzikom obeležila devedeste, a mnoge generacije su stasale uz njih. Međutim, njihovo porodično stablo je česta tema.
Sve je počelo od roditelja poznatih densera. Otac Faik i majka Zeida su za života dobili sedmoro dece.
Đole
Njihovo najstarije dete je Hamit Đole Đogani koji je ujedno i prvi kročio na estradnu scenu, nakon čega je postao sinonim za densmuziku na našim prostorima. Đole je kroz život prvo voleo Slađu Delibašićsa kojom ima ćerke Silviju i Marinelu. Nakon kraha ljubavi sa Slađom, počeo je život sa Vesnom Đogani, sa kojom je i danas.
Iz njihove ljubavi, rodili su se sin Adriano i ćerka Laura. Iako se Đole i Vesna nikada nisu venčali, ona je u više navrata isticala koliko se cene i da papir za nju ne predstavlja ništa.
Đole je rastao sa još tri brata, a to su Isidor, Dario i najmlađi Gazmen - Gagi Đogani, ali i tri sestre - Nađom, Sanjom i Elizabetom.
Baki B3
Iako mnogi misle da je Bajrus Andrija Đogani (Baki B3) njihov rođeni brat, prevarili su se.
Denser je njihov bratanac jer mu je Isidor otac. Baki ima i brata Frimana i sestru Farki, koji nisu poznati javnosti, a i sam je roditelj troje dece - ćerke Anđele i sinova Matea i Manuela, koje je dobio iz brakova sa Ivanom i Bojanom.
Gagi
Najintrigantniji u dinastiji Đogani jeste Gagi. On sa bivšom suprugom Anabelom Atijas ima dve ćerke - Lunu i Ninu. Njih dve često privlače pažnju javnosti na raznim događajima, a na društvenim mrežama broje veliki broj pratilaca. Luna je dobila dve ćerke u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim je počela romansu u rijalitiju. Oni danas uživaju u ljubavi i zajedno učestvuju u radu na jutjub emisiji čija je Luna voditeljka.
Bivša pevačica Fanki Džija se nakon razvoda ponovo udala, za Andreja Atijasa, i dobila još jednu ćerku, Blankicu. Nakon toga, Anabela je stavila tačku na brak sa Andrejem, a danas je sa Gagijem u normalnim odnosima.
Kao šlag na tortu, tu je i Dario, čiji je sin Adam Đogani, koji se proslavio učešćem u rijalitiju.
Poznato je da su Edita i Indira Indi Aradinović u srodstvu sa Đoganijima, ali gotovo niko nije uspeo da raščivija šta im dođu. Njihova majka Florija je sestra od tetke Gagija, Isidora, Darija i Đoleta Đoganija, a atraktivnim pevačicama su ujaci. Naime, Florijina majka i majka popularnih densera Zeida su sestre bliznakinje.