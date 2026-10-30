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Pevačica i nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Marina Radosavljević godinama je prolazila kroz izuzetno težak životni period, obeležen fizičkim nasiljem i požarom u kojem je stradala porodična imovina. Nakon brojnih neprijatnosti o kojima je javno govorila, sada je privukla pažnju fotografijom na kojoj pozira u zagrljaju starijeg muškarca.

Marina je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj je nasmejana, a posebnu pažnju privukla je emotivna poruka kojom je istakla koliko su joj važni ljubav, nežnost i ljudskost.

– I kada se sve ruši, ostati čovek, sačuvati nežnost i ne skrenuti sa puta dobra – to je najstariji i najlepši manir ljubavi u svakom odnosu. Neke kulturne ljubavi, neki davni maniri… U vremenu u kojem se često zaboravljaju i jedno i drugo – napisala je pevačica.

Marina Radosavljević Foto: Printscreen/Instagram

Iako nije otkrila u kakvom je odnosu sa muškarcem sa fotografije, njena objava izazvala je pažnju zbog svega što je prethodnih godina preživela.

Dečko je pretukao

Podsetimo, Marinu je 4. avgusta 2022. godine, tokom festivala u Vrnjačkoj Banji, prema njenim tvrdnjama, fizički napao bivši emotivni partner I. T.

Pevačica je tada ispričala da je muškarac nasrnuo na nju pred brojnim ljudima, da je izgubila svest i da je nakon napada prevezena u bolnicu. Zadobila je brojne povrede, među kojima su bili prelom prsta, povrede lica i potres mozga.

1/7 Vidi galeriju KO JE MARINA RADOSAVLJEVIĆ KOJU JE PREBIO BRAČNI PAR IZ BANJE? Već je krvnički pretučena, imala saobraćajku, a JK je urnisala u ZG Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Nakon incidenta objavila je potresne fotografije na društvenim mrežama i govorila o strahu koji je osećala. Kako je tada navela, muškarac kojeg je prijavila policiji naknadno se sam predao nadležnim organima.

– Plašim se za život, sopstveni i ljudi koji me okružuju – govorila je tada Marina.

Međutim, tu nije bio kraj njenim problemima.

Zapaljeni automobili i pomoćni objekat

U septembru 2025. godine pevačica se ponovo našla u centru pažnje nakon što je saopštila da su u požaru stradali njen automobil, vozilo njene majke i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće u Vrnjačkoj Banji.

Marina je na Instagramu objavila uznemirujuće snimke i tvrdila da je požar namerno izazvan, ističući da je pričinjena ogromna materijalna šteta.

– U ovoj noći iza nas zapaljen je moj automobil, automobil moje majke i objekat u dvorištu porodične kuće. Šteta je ogromna, ali je najveća trauma što se osećam nesigurno u sopstvenom domu. Ova tiranija traje već skoro četiri godine – poručila je tada pevačica.

O istom događaju ponovo se govorilo u februaru 2026. godine, kada su se pojavile informacije da joj je izgorela porodična kuća. Marina je potom pojasnila da je reč o požaru iz septembra prethodne godine, u kojem je stradao pomoćni objekat predviđen za stanovanje, koji se nalazi uz glavnu kuću, a ne o novom incidentu.

1/5 Vidi galeriju Marina Radosavljević objasnila sve oko požara Foto: Printscreen/Facebook, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Istakla je da je slučaj prijavljen nadležnim institucijama i da se postupak vodi protiv nepoznatih lica.

Pevačica je tada naglasila da su posledice događaja mnogo ozbiljnije od same materijalne štete, jer je, kako je navela, godinama izložena strahu i pritiscima.