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Đole Đogani, jedan od popularnijih ljudi na javnoj sceni već decenijama, nerazdvojan je od nevenčane supruge Vesne od samog početka njihove ljubavi.

Par je zajedno više od dve decenije, a za to vreme su dobili sina i ćerku Lauru, dok Đole iz prvog braka ima i ćerke Silviju i Marinelu.

"Jednom sam se oženio i razveo se"

Đole i Vesna jednom prilikom u emisiji "Premijera Vikend Specijalu" otkrili su zbog čega se nikad nisu venčali, iako su zajedno više od dve decenije.

- Mi se još nismo venčali. Jednom sam se oženio i razveo se. Sad se plašim da se opet ne razvedem. Ovako nam je lepo, preko 20 godina, a sa Slađom sam bio 10. Što se imovine tiče, da kažem javno da sve ostavljam njoj - rekao je Đole, a Vesna se nadovezala:

1/5 Vidi galeriju Đole i Vesna Đogani Foto: Dušan Petrović

- Meni je isto dobro ovako. Ne bih ništa menjala - poručila je Vesna.

"Sve se gura pod tepih"

Vesna je jednom prilikom otkrila da u braku postoje svađe i da je to potpuno normalno.

1/5 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

- Ima dana i kad je kod nas kiša, postoje i svađe, kao i kod svakoga u braku. Kod nas na Balkanu je to tako, da se sve gura pod tepih, ali ne treba tako. Problem u braku mora da se reši.