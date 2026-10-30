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Jelena Karleuša uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim dečkom Aleksandrom Ševom, a sada je na svojim društvenim mrežama pokazala i njihove zajedničke snimke iz kreveta.

Pop zvezda ne krije da je zaljubljena u Aleksandra, koji joj je velika podrška u teškom periodu, a sada je otišla korak dalje, pa je sa svojim pratiocima podelila i snimak na kome se vide njihove spojene ruke u krevetu prilikom buđenja. Sa njima u krevetu našla se i mačka, jedna od Karleušinih mnogobrojnih kućnih ljubimaca.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Ševo Foto: Printscreen



Podsetimo, JK je na mrežama priznala i da je konačno zaljubljena.

- Kada nađeš nekog da te drži za ruku pred čitavim svetom, hrabro, bez uzmicanja, kad nađeš nekog ko te gleda kao da si anđeo… znaš da je pravi - kratko je napisala JK uz kolaž snimaka Aleksandra i nje iz zajedničkih izlazaka.

Jelena je nedavno rekla da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva