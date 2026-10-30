KARLEUŠA PODELILA VRELE SNIMKE IZ KREVETA SA ŠEVOM: JK pokazala da nisu sami proveli burnu noć u postelji - Evo ko im pravi društvo (FOTO)
Jelena Karleuša uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim dečkom Aleksandrom Ševom, a sada je na svojim društvenim mrežama pokazala i njihove zajedničke snimke iz kreveta.
Pop zvezda ne krije da je zaljubljena u Aleksandra, koji joj je velika podrška u teškom periodu, a sada je otišla korak dalje, pa je sa svojim pratiocima podelila i snimak na kome se vide njihove spojene ruke u krevetu prilikom buđenja. Sa njima u krevetu našla se i mačka, jedna od Karleušinih mnogobrojnih kućnih ljubimaca.
Podsetimo, JK je na mrežama priznala i da je konačno zaljubljena.
- Kada nađeš nekog da te drži za ruku pred čitavim svetom, hrabro, bez uzmicanja, kad nađeš nekog ko te gleda kao da si anđeo… znaš da je pravi - kratko je napisala JK uz kolaž snimaka Aleksandra i nje iz zajedničkih izlazaka.
Jelena je nedavno rekla da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.
- Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro. Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, verovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama - zaključila je Karleuša.