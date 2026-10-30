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Mladen Radulović nekadašnji maneken koji je javnosti bio poznat kao dečko Anabele Atijas, ali i verenik Seke Aleksić, se povukao iz žiže javnosti.

Bivši učesnik "Velikog brata" je potpuno nestao iz javnosti, a sada izgleda potpuno neprepoznatljivo.

Novi život daleko od Srbije

Radulović već duže živi u Los Anđelesu.

Foto: Printscreen/FB

U međuvremenu je svom imenu dodao Mark, a u kosi su se pojavile i prve sede. Nije poznato čime se danas bavi, a ako je suditi po njegovom profilu na Instagramu, gde dominiraju fotografije brendirane garderobe i skupih automobila, vodi prilično luksuzan život.

Ljubav ispred kamera

Podsećanja radi, Anabela Atijas je svojevremeno, baš kao i njena ćerka Luna sada, otpočela ljubavnu vezu u rijaliti šou programu. Anabela se 2010. godine tokom učešća u “VIP Velikom bratu” zaljubila u manekena Mladena Radulovića, sa kojim je započela romansu pred kamerama.

1/9 Vidi galeriju Mladen Radulović Foto: Printscreen/FB, Printskrin YT, Damir Dervišagić, Facebook Printscreen

Posle raskida sa pevačicom, Mladen se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.

On je takođe poznat javnosti i po ljubavnoj vezi sa Sekom Aleksić, sa kojom je planirao i zajednički život, ali je iznenada došlo do raskida, navodno bez teških reči i uz obećanje da će jedno drugom zauvek ostati prijatelji.