Slušaj vest

Mladen Radulović nekadašnji maneken koji je javnosti bio poznat kao dečko Anabele Atijas, ali i verenik Seke Aleksić, se povukao iz žiže javnosti.

Bivši učesnik "Velikog brata" je potpuno nestao iz javnosti, a sada izgleda potpuno neprepoznatljivo.

Novi život daleko od Srbije

Radulović već duže živi u Los Anđelesu.

screenshot-6.jpg
Foto: Printscreen/FB

U međuvremenu je svom imenu dodao Mark, a u kosi su se pojavile i prve sede. Nije poznato čime se danas bavi, a ako je suditi po njegovom profilu na Instagramu, gde dominiraju fotografije brendirane garderobe i skupih automobila, vodi prilično luksuzan život.

Ljubav ispred kamera

Podsećanja radi, Anabela Atijas je svojevremeno, baš kao i njena ćerka Luna sada, otpočela ljubavnu vezu u rijaliti šou programu. Anabela se 2010. godine tokom učešća u “VIP Velikom bratu” zaljubila u manekena Mladena Radulovića, sa kojim je započela romansu pred kamerama.

Mladen Radulović Foto: Printscreen/FB, Printskrin YT, Damir Dervišagić, Facebook Printscreen

Posle raskida sa pevačicom, Mladen se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.

On je takođe poznat javnosti i po ljubavnoj vezi sa Sekom Aleksić, sa kojom je planirao i zajednički život, ali je iznenada došlo do raskida, navodno bez teških reči i uz obećanje da će jedno drugom zauvek ostati prijatelji.

Ne propustiteStars"IMALA SAM 16 GODINA, POŠTOVALA SAM GA..." Skandal zbog kog je brujao region: Ovako je Luna govorila o aferi sa bivšim dečkom njene majke
Luna Đogani
StarsO LUNINIM SLIKAMA SA ANABELINBIM DEČKOM SVI SU BRUJALI! Evo šta je govorila o njihovom odnosu i šta je Mladen Radulović nakon toga uradio...
untitled1.jpg
StarsBIVŠI DEČKO ANABELE ATIJAS MUVAO LUNU! Isplivale slike na kojima je ljubi, ovako je pričala o NJEMU: Imala sam samo 16 godina...
screenshot-20240517-091417.jpg
StarsOVO SU LJUBAVNI PAROVI KOJE SMO ZABORAVILI Anastasija i Teodosić, Tanja Savić i Darko Filipović, a sećate li se najvećeg skandala?
untitled1-copy.jpg

25:08
20261024-STARS-EP632-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV