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Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, koji je menadžer u poznatom beogradskom lokalu, oglasio se na društvenim mrežama povodom predstojeće "Noći veštica" i poslao oštru poruku svima koji se raspituju o organizaciji ovog događaja.

Kako se bliži kraj oktobra, mnogi ugostiteljski objekti u prestonici uveliko pripremaju tematske večeri i maskenbal žurke povodom Noći veštica. Međutim, u lokalima u kojima radi menadžer Jovan Pantić takvih proslava neće biti – uprkos velikom interesovanju i svakodnevnim upitima gostiju.

Jovan Pantić Foto: Printscreen/Instagram

– Dobijamo upite za Halloween, ali želim da svima bude jasno da se tako nešto kod nas nikada neće organizovati. Naša vera je ispred svakog poslovnog interesa i svega drugog u ovom životu – napisao je Pantić.

On je u nastavku poručio da u poslu postoje granice koje ne želi da pređe zarad finansijske dobiti.

– Postoje vrednosti preko kojih se ne prelazi i principi od kojih se ne odstupa. Bog je vredniji od svega – zaključio je beogradski menadžer.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram



Raskinuli Maja i Jovan

Podsetimo, Maja Ognjenović navodno je odlučila da stavi tačku na kratku ljubavnu priču s Jovanom Pantićem, u javnosti poznatijim kao Jokarica.

Proslavljena sportistkinja Maja Ognjenović privatni život godinama drži podalje od očiju javnosti i nije želela da njena nova veza postane predmet medijskih napisa. Iako joj je Jovan Pantić bio interesantan i prijala joj je njegova pažnja, oboje su shvatili da im se životni stilovi u potpunosti razlikuju.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Izvor blizak akterima ove priče otkriva šta je bio ključni razlog za raskid.