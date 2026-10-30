BIVŠI MUŽ MARIJE MIKIĆ PODIGAO BURU PRED NOĆ VEŠTICA! Jokarica poslao OŠTRU PORUKU: Vera je ispred svega u ovom životu!
Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, koji je menadžer u poznatom beogradskom lokalu, oglasio se na društvenim mrežama povodom predstojeće "Noći veštica" i poslao oštru poruku svima koji se raspituju o organizaciji ovog događaja.
Kako se bliži kraj oktobra, mnogi ugostiteljski objekti u prestonici uveliko pripremaju tematske večeri i maskenbal žurke povodom Noći veštica. Međutim, u lokalima u kojima radi menadžer Jovan Pantić takvih proslava neće biti – uprkos velikom interesovanju i svakodnevnim upitima gostiju.
– Dobijamo upite za Halloween, ali želim da svima bude jasno da se tako nešto kod nas nikada neće organizovati. Naša vera je ispred svakog poslovnog interesa i svega drugog u ovom životu – napisao je Pantić.
On je u nastavku poručio da u poslu postoje granice koje ne želi da pređe zarad finansijske dobiti.
– Postoje vrednosti preko kojih se ne prelazi i principi od kojih se ne odstupa. Bog je vredniji od svega – zaključio je beogradski menadžer.
Raskinuli Maja i Jovan
Podsetimo, Maja Ognjenović navodno je odlučila da stavi tačku na kratku ljubavnu priču s Jovanom Pantićem, u javnosti poznatijim kao Jokarica.
Proslavljena sportistkinja Maja Ognjenović privatni život godinama drži podalje od očiju javnosti i nije želela da njena nova veza postane predmet medijskih napisa. Iako joj je Jovan Pantić bio interesantan i prijala joj je njegova pažnja, oboje su shvatili da im se životni stilovi u potpunosti razlikuju.
Izvor blizak akterima ove priče otkriva šta je bio ključni razlog za raskid.
- Maja nije tip koji voli medijsko eksponiranje. Fotografije koje su se pojavile u medijima su je baš uznemirile i rešila je da stavi tačku na tu vezu. Njoj je Jovan bio interesantan jer je bio uporan i pokazivao velike simpatije prema njoj, ali nije želela da njena veza s njim bude tema u javnosti. Ona je ozbiljna žena i nije neko ko bi mogao da prati njegov životni stil. On je gradski momak, jednostavno mu je posao takav da mora da bude stalno u kontaktu s ljudima i pojavljuje se u gradskim klubovima, što nikako nije njen životni stil. Maja je drugačija, voli svoj mir, i nije joj prijalo što se odjednom nalazi u situaciji u kojoj se njen privatni život prati i komentariše.