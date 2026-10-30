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Voditeljka Ena Popov (40) godinama privlači pažnju javnosti svojim izgledom, a nakon što je uspela da izgubi čak 20 kilograma, ne prestaje da pokazuje rezultate svoje transformacije.

Ena je sada na društvenim mrežama podelila video sa treninga, a njena zategnuta figura u uskim helankama i sportskom topu privukla je posebnu pažnju.

Voditeljka, koja je nakon drugog porođaja vodila borbu sa viškom kilograma, danas redovno trenira i vodi računa o svom izgledu, a svojevremeno je otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo teško da postigne željene rezultate.

1/5 Vidi galeriju Ena Popov Foto: Printscreen/Instagram

Otkrila kako je skinula 20 kilograma

Iako mnogi misle da se iza njene vitke linije krije stroga dijeta, Ena je ranije objasnila da njen put do željene kilaže nije bio jednostavan.

Nakon rođenja drugog deteta suočila se sa viškom masnih naslaga kojih nije uspevala da se oslobodi ni uz pomoć regulisane ishrane i napornih treninga. Zbog toga je odlučila da potraži stručnu pomoć i podvrgne se mezoterapijskim tretmanima.

Promene u ishrani, fizička aktivnost i estetski tretmani bili su deo procesa kroz koji je prošla, a rezultat je bio gubitak čak 20 kilograma.

– Ovo nije bila instant-dijeta, već proces u kojem sam naučila kako da se osećam dobro u svom telu – izjavila je svojevremeno Ena.

Komentari o izgledu je povređivali

Podsetimo, Ena je javnosti postala poznata još tokom učešća u rijalitiju „Veliki brat“, nakon čega je gradila karijeru u muzici i voditeljstvu. Međutim, popularnost joj nije donela samo lepe trenutke.

Kako je priznala, još kao veoma mlada suočila se sa negativnim komentarima na račun fizičkog izgleda, koji su ostavili trag na njeno samopouzdanje.

– Kao vrlo mlada susrela sam se sa komentarima o mom izgledu i bilo mi je krivo kada pročitam neke komentare. Tada nije bilo ni cenzure, ni portala, već samo forumi sa kojih nisu mogli da se brišu komentari. Niko nije mogao da nas zaštiti na internetu. Vodila sam se onim da je važno da me vole ljudi koji su meni bitni, međutim, sve se to negde skladišti i danas uviđam da su neki komentari uticali na moje samopouzdanje – ispričala je Ena.

1/6 Vidi galeriju Ena Popov sa suprugom Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen, Pritnsceen

Voditeljka danas ne krije koliko joj znači što se oseća zadovoljno u sopstvenoj koži, a fotografijama sa treninga pokazuje da je fizička aktivnost i dalje važan deo njene svakodnevice.