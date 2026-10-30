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Šejla Zonić ispunila je obećanje dato publici i ovog petka, 30. oktobra, izbacila je dve nove pesme "Struja" i "Bujrum" i izazvala lavinu oduševljenja!

Pobednica "Zvezda Granda" i vlasnica jednog od najmoćnijih vokala na Balkanu, u novim pesmama je pokazala koliko je zapravo u mogućnosti da dominira u svim žanrovima. Nove pesme su u pop fazonu, dok u "Struji" čak ima i deo u kom Šejla maestralno repuje.

Komentari na društvenim platformama samo se nižu i puni su pohvala na Šejlin dačun, a mnogi su saglasni u tome da retko ko po glasovnim mogućnostima i talentu koji ima može da joj parira.

Povodom novog projekta oglasila se i uzbuđena pevačica, vidno zadovoljna i srećna zbog onoga što je prezentovala publici.

- "Struja" i "Bujrum" su dve pesme sa istim temperamentom, samo različitim tempom. Jedna je balada, druga je brza, ali obe imaju savremeni zvuk i dosta karaktera. Volim kad pesma ima i emociju i "kičmu" - ističe Šejla.

Svesna je da će onima koji su upućeni u njen dosadašnji rad ovo biti veliko iznenađenje, ali je to i raduje.

- Najviše bih volela da ljudi uživaju u pesmama i da ih iznenadim na lep način.

Ne očekujem da se svima dopadne ono što radim. To bi me iskreno malo i zabrinulo, ali volela bih da ljudi poslušaju pesme pre nego što odluče u koju ladicu da ih stave - iskrena je Šejla koja će za nekoliko dana zapevati pred beogradskom publikom.

- Baš se radujem susretu s beogradskom publikom, posebno jer će ovo biti moj prvi nastup uživo u Beogradu ove godine! Pripremam pravi klupski, moderniji repertoar, uz domaće i strane pop hitove, ali naravno, bit će tu i narodne muzike i dobrog meraka. Ja sam inače od onih koji se najviše raduju kada publika preuzme pesmu, pa ja na trenutak mogu samo da ih slušam i uživam. Zato bih volela da nam se 7. novembra pridružite u što većem broju, da zajedno pevamo, plešemo i napravimo jednu lepu noć za pamćenje. Jedva čekam da se vidimo! - poručuje Šejla.

1/5 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Nirvana Delić